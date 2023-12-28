Лучшие материнские платы для процессоров Intel Xeon на LGA 2011 V3 и V4Вот что стоит заказать из Китая
Специалист назвал лучшие материнские платы для процессоров Intel Xeon на LGA 2011 V3 и V4. На YouTube-канале PC HardWare перечислили лучшие по цене и качеству матплаты для LGA 2011 V3 и V4.
Machinist RS9 X99. Это довольно популярная модель, которая хорошо себя показывает в работе. Также в ней нет ничего лишнего. В новых версиях вы даже получите два NVMe. Подойдёт она для недорогих процессоров вроде 2630, 2640, а также для тех, у которых TDP до 90 Вт.
Machinist K9 X99. Она понравится тем, кто любит белый цвет. Но цена у неё несколько выше по сравнению с RS9 X99. Мощные процессоры на неё тоже нет смысла ставить, так как она рассчитана на охлаждение до 85−90 Вт.
Huananzhi X99 QD4. У неё питание рассчитано уже на 110−120 Вт, лучше охлаждение. Процессоры для неё можно подбирать помощнее.
Huananzhi X99 BD4. Её можно назвать самой оптимальной матплатой из всех. Вы получите хорошую базу питания, довольно массивный радиатор с активным охлаждением (два маленьких вентилятора). Минус такой системы охлаждения в том, что вентиляторы шумят и со временем начинают ломаться. В остальном материнская плата очень хорошая и справляется практически со всеми процессорами на LGA 2011 V3 и V4. Лучший вариант для неё — процессор с TDP 130−140 Вт.
Machinist MR9S X99. Матплата оснащена восемью слотами DDR4, массивным радиатором на BPM, питанием до 140 Вт. Также есть один активный вентилятор, который может издавать шум.
Huananzhi X99 F8. Имеет восемь слотов DDR4, радиатор на BPM, хорошую фазу питания до 140 Вт, два активных вентилятора.
Huananzhi X99-F8D Plus. Двухпроцессорная матплата. Она отличается хорошей фазой питания на каждый процессор, наличием активных вентиляторов, большим количеством разных разъёмов.