Лучшие материнские платы для процессоров Intel Xeon на LGA 2011 V3 и V4

Machinist RS9 X99. Это довольно популярная модель, которая хорошо себя показывает в работе. Также в ней нет ничего лишнего. В новых версиях вы даже получите два NVMe. Подойдёт она для недорогих процессоров вроде 2630, 2640, а также для тех, у которых TDP до 90 Вт.

Machinist K9 X99. Она понравится тем, кто любит белый цвет. Но цена у неё несколько выше по сравнению с RS9 X99. Мощные процессоры на неё тоже нет смысла ставить, так как она рассчитана на охлаждение до 85−90 Вт.

Huananzhi X99 QD4. У неё питание рассчитано уже на 110−120 Вт, лучше охлаждение. Процессоры для неё можно подбирать помощнее.

Huananzhi X99 BD4. Её можно назвать самой оптимальной матплатой из всех. Вы получите хорошую базу питания, довольно массивный радиатор с активным охлаждением (два маленьких вентилятора). Минус такой системы охлаждения в том, что вентиляторы шумят и со временем начинают ломаться. В остальном материнская плата очень хорошая и справляется практически со всеми процессорами на LGA 2011 V3 и V4. Лучший вариант для неё — процессор с TDP 130−140 Вт.