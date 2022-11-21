Лучшие SSD и HDD: рейтинг 2022 года

Эксперты TechSpot выделили шесть лучших на 2022 год моделей твердотельных накопителей и жёстких дисков.

Лучший высокопроизводительный SSD

Seagate FireCuda 530

Этот накопитель отличается 176-слойной флэш-памятью TLC и постоянной скорости записи, которая в два раза выше, чем у Sabrent Rocket 4 Plus. Вы сможете также чуть быстрее загружать различные приложения и игры. Рейтинг выносливости у Seagate FireCuda 530 составляет 2550 TBW для 2 ТБ, что тоже больше, чем у конкурентов (с 1500 TBW). Есть также версии на 500 ГБ, 1 ТБ, 4 ТБ. Первая при этом гораздо медленнее остальных.

Для любителей игр автор статьи рекомендует брать Western Digital SN850 Black. Эта модель представляет собой лучшее на данный момент соотношение цены и качества. Правда, накопитель довольно сильно греется при нагрузках.

Ещё одной альтернативой FireCuda и SN850 может стать Samsung 980 Pro с хорошей производительностью. При этом показатели TBW у этого накопителя не такие высокие: 1200 TBW на диске с ёмкостью 2 ТБ. Однако производитель предлагает хорошо продуманное программное обеспечение Magician SSD.

Для старых систем без поддержки PCIe 4.0 и слота M.2 лучше всего подойдёт Western Digital AN1500. Накопитель можно подключить к матплате так же, как видеокарту. Скорость чтения у него при этом будет равняться 6500 МБ/с, а скорость записи - 4000 МБ/с.