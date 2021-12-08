Лучший бюджетный процессор 2021-2022? Intel Core i3-12100, например

Ведущий канала проверил быстродействие процессора Core i3-12100 в ряде современных игр. Для сборки он взял, помимо процессора, материнскую плату Gigabyte Z690 Aorus Xtreme, систему охлаждения Gigabyte Aorus Waterforce X 360, видеокарту GeForce RTX 3070.

В Full HD на максимальных настройках в Halo Infinite можно получить стабильно больше 100 к/с. Иногда это значение даже достигает примерно 130 к/с в среднем. Загруженность процессора составляет при этом 70-80 процентов.

На ультра-настройках в Full HD в Battlefield 2042 получится достичь в среднем 120 к/с. Как и в предыдущем случае, процессор здесь оказывается загружен примерно на 80 процентов.

Call of Duty: Warzone запускается на максимальных настройках в Full HD со средней частотой кадров в районе 170-180 к/с. Даже при просадках производительность оказывается выше 130 к/с. Процессор же здесь загружен на 60 процентов.

В Days Gone на максимальных настройках в разрешении 1920x1080 удаётся в среднем получить 120-140 к/с.

В Forza Horizon 5 с максимальными установленными параметрами графики и в Full HD частота кадров в среднем была выше 100 к/с. Просадок при этом не наблюдалось.