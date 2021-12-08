Лучший бюджетный процессор 2021-2022? Intel Core i3-12100, например

Лучший бюджетный процессор 2021-2022? Intel Core i3-12100, напримерО нём подробнее рассказали на YouTube-канале «Хороший выбор!»
Ведущий канала проверил быстродействие процессора Core i3-12100 в ряде современных игр. Для сборки он взял, помимо процессора, материнскую плату Gigabyte Z690 Aorus Xtreme, систему охлаждения Gigabyte Aorus Waterforce X 360, видеокарту GeForce RTX 3070.
В Full HD на максимальных настройках в Halo Infinite можно получить стабильно больше 100 к/с. Иногда это значение даже достигает примерно 130 к/с в среднем. Загруженность процессора составляет при этом 70-80 процентов.
На ультра-настройках в Full HD в Battlefield 2042 получится достичь в среднем 120 к/с. Как и в предыдущем случае, процессор здесь оказывается загружен примерно на 80 процентов.
Call of Duty: Warzone запускается на максимальных настройках в Full HD со средней частотой кадров в районе 170-180 к/с. Даже при просадках производительность оказывается выше 130 к/с. Процессор же здесь загружен на 60 процентов.
В Days Gone на максимальных настройках в разрешении 1920x1080 удаётся в среднем получить 120-140 к/с.
В Forza Horizon 5 с максимальными установленными параметрами графики и в Full HD частота кадров в среднем была выше 100 к/с. Просадок при этом не наблюдалось.
При прохождении Far Cry 6 на ультра-настройках в Full HD процессор загружается не более чем на 60 процентов. Среднее число кадров при этом составляет 110-115 к/с.
В Cyberpunk 2077 с ультра-параметрами графики и в Full HD сборка даёт возможность получить около 80 к/с в среднем. Загруженность процессора в этом случае составляет 70-90 процентов, а иногда при игре в городе достигает 100 процентов.
Assassin’s Creed Valhalla на максимальных настройках стабильно идёт в Full HD с частотой кадров более 90 к/с. Загруженность процессора составляет 70 процентов.
Наконец, в Shadow of the Tomb Raider в Full HD на ультра-настройках процессор оказывается загружен на более чем 90 процентов в начале, а в конце это значение не достигает и 70 процентов. В среднем производительность в этой игре составляет 135 к/с.
Стоит ли ждать выхода процессора Core i3-12100? Эксперт отмечает, что для подобного бюджетного варианта понадобится новая видеокарта, а даже если она выйдет одновременно с процессором, то брать к ней дорогой комплект материнской платы и оперативной памяти стандарта DDR5 странно. Лучше приобрести память DDR4, однако в данном случае при выходе через несколько лет новых версий игр или приложений придётся довольствоваться ограничениями DDR4. В целом же новый процессор выглядит как интересное решение, подходящее для недорогого игрового компьютера.