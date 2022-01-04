Лучший игровой компьютер за 50 тысяч рублей по ценам декабря 2021 г.

Автор канала собрал компьютер для игр за 50 тысяч рублей. Стоимость актуальна на конец декабря 2021 года.

Из процессоров эксперт выбрал Intel Core i3 10100F (1200 сокет, 4 ядра, 8 потоков). Он даст возможность запускать большинство современных игровых проектов и некоторое профессиональные программы.

Приобретённая для сборки материнская плата - ASRock B460M-HDV (1200 сокет, B460 чипсет). Из особенностей модели - возможность установки SSD-накопителя M.2.

Оперативная память - 16Gb DDR4 (Samsung - 2900Mhz, Crucial - 2400Mhz). SSD, установленный в сборке, - Seagate 500Gb (7200 RPM).

К получившейся конфигурации необходимо было также добавить видеокарту. В результате специалист приобрёл GeForce GTX 1650 Super (GDDR6, 2019 год). Эта версия в среднем обеспечивает производительность выше примерно на 20 к/с.

Блок питания, выбранный для компьютера, - это Cougar STE 500 (500 Вт, APFC). Вслед за этим автор купил SSD-накопитель GALT M.2 SSD (1800/700Mbps, 128Gb).

Дополнительно был приобретён кулер для процессора Jonsbo CR-1200, корпусные вентиляторы 1STPLAYER CC (3x120MM, ARGB), кастомные радиаторы на оперативную память Jonsbo NC-1 и удлинители кабелей для блока питания WinKool PSU.

Корпус был выбран белого цвета, модель - ZET Gaming Rare Minicase MS4.