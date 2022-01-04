Лучший игровой компьютер за 50 тысяч рублей по ценам декабря 2021 г.Его собрал эксперт YouTube-канала spline
Автор канала собрал компьютер для игр за 50 тысяч рублей. Стоимость актуальна на конец декабря 2021 года.
Из процессоров эксперт выбрал Intel Core i3 10100F (1200 сокет, 4 ядра, 8 потоков). Он даст возможность запускать большинство современных игровых проектов и некоторое профессиональные программы.
Приобретённая для сборки материнская плата - ASRock B460M-HDV (1200 сокет, B460 чипсет). Из особенностей модели - возможность установки SSD-накопителя M.2.
Оперативная память - 16Gb DDR4 (Samsung - 2900Mhz, Crucial - 2400Mhz). SSD, установленный в сборке, - Seagate 500Gb (7200 RPM).
К получившейся конфигурации необходимо было также добавить видеокарту. В результате специалист приобрёл GeForce GTX 1650 Super (GDDR6, 2019 год). Эта версия в среднем обеспечивает производительность выше примерно на 20 к/с.
Блок питания, выбранный для компьютера, - это Cougar STE 500 (500 Вт, APFC). Вслед за этим автор купил SSD-накопитель GALT M.2 SSD (1800/700Mbps, 128Gb).
Дополнительно был приобретён кулер для процессора Jonsbo CR-1200, корпусные вентиляторы 1STPLAYER CC (3x120MM, ARGB), кастомные радиаторы на оперативную память Jonsbo NC-1 и удлинители кабелей для блока питания WinKool PSU.
Корпус был выбран белого цвета, модель - ZET Gaming Rare Minicase MS4.
Далее конфигурацию протестировали в играх. В AC: Valhalla на средних настройках в Full HD удаётся получить стабильно 50-60 к/с.
Cyberpunk 2077 идёт на минимальных настройках графики в Full HD. В этом случае средняя производительность равняется также 50-60 к/с без заметных просадок кадров.
В Forza Horizon 5 установили очень высокий пресет в Full HD, в результате удалось получить 60 к/с в среднем.
Metro Exodus запустили в Full HD на высоких настройках. В итоге получилось достичь 70-90 к/с.