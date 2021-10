Лучший процессор до 3 тысяч рублей: 6-ядерный Intel с 4.2 ГГц или 8-ядерный с 3.4 ГГц?

Среди игр, в которых проверяли работу процессоров, - Far Cry New Dawn, Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider.

В довольно старой Far Cry New Dawn E5-2640 V3 обгоняет E5-1650 со средним значением 76 к/с и минимальным 55 к/с (против 67 к/с и 48 к/с). В более требовательной к видеокарте Far Cry 6 8-ядерному процессору вновь удаётся обойти 6-ядерный с 4,2 ГГц: значения составили 79 к/с (среднее) и 35 к/с (минимальное) по сравнению с 71 к/с и 37 к/с соответственно.

Assassin's Creed Valhalla лучше запускается точно так же на процессоре E5-2640 V3. Среднее число кадров с ним составило 57 к/с (у E5-1650 - 50 к/с), а наименьшее значение - 21 к/с (у E5-1650 - 19 к/с). Аналогичная история с Assassin's Creed Valhalla, где его средняя производительность достигает 121 к/с, а минимальная - 74 к/с (у E5-1650 - 115 к/с и 69 к/с).

Результаты тестирования быстродействия в Watch Dogs Legion схожи с значениями в Assassin's Creed Valhalla. При этом разница между процессорами здесь видна сильнее: у E5-1650 число кадров было 73 к/с в среднем и 51 к/с - в редких событиях, у E5-2640 V3 - 85 к/с и 61 к/с. В Tom Clancy's Rainbow Six Siege результаты производительности оказались похожими с точки зрения значительного отрыва одной модели от другой: 341 к/с в среднем и 273 к/с минимально у 8-ядерного E5-2640 V3 против 262 к/с и 217 к/с у E5-1650.

Immortals Fenyx Rising - ещё одно доказательство лучшего быстродействия E5-2640 V3. Процессор обеспечивает частоту кадров 62 к/с в среднем и 16 к/с минимально, в то время как его конкурент E5-1650 - 56 к/с и 13 к/с. В гонке F1 2021 модель E5-2640 V3 одерживает ещё одну победу по быстродействию с 229 к/с в среднем и 183 к/с минимально (у E5-1650 - 207 к/с и 172 к/с).

И даже в Shadow of the Tomb Raider процессор E5-1650 не способен опередить E5-2640 V3: он выдаёт 99 к/с в среднем и 69 к/с минимально, а E5-2640 V3 - 116 к/с и 73 к/с.