Лучший процессор до 3 тысяч рублей: 6-ядерный Intel с 4.2 ГГц или 8-ядерный с 3.4 ГГц?Эксперт YouTube-канала Miyconst ответил на этот вопрос
В новом выпуске на Miyconst ведущий сравнил работу E5-1650, разогнанного до 4,2 ГГц, с E5-2640 V3, который разогнали до 3,4 ГГц. При этом эксперт напомнил, что E5-1650 стоит даже дороже, чем 8-ядерный E5-2640 V3.
Для тестирования, помимо процессоров, взяли видеокарту AMD RX 6800 XT, блок питания EVGA 750 Вт SuperNOVA P2, два SSD объёмом 250 ГБ и 2 ТБ.
Согласно результатам теста AIDA64, скорость чтения, записи и копирования памяти практически идентичны у обеих моделей процессоров. У E5-1650 лучшие результаты по задержке памяти и кэшу, а E5-2640 V3 - по записи, чтению и копированию. Благодаря последнему E5-2640 V3 обеспечивает лучшую производительность в играх. При разгоне в целом результаты были различные: при использовании одного ядра E5-1650 опережал конкурента, а при применении всех ядер - наоборот. Однако из всех этих тестов уже становится видно, что E5-1650, даже разогнанный до 4,2 ГГц, не способен сравниться по производительности с E5-2640 V3.
Среди игр, в которых проверяли работу процессоров, - Far Cry New Dawn, Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider.
В довольно старой Far Cry New Dawn E5-2640 V3 обгоняет E5-1650 со средним значением 76 к/с и минимальным 55 к/с (против 67 к/с и 48 к/с). В более требовательной к видеокарте Far Cry 6 8-ядерному процессору вновь удаётся обойти 6-ядерный с 4,2 ГГц: значения составили 79 к/с (среднее) и 35 к/с (минимальное) по сравнению с 71 к/с и 37 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla лучше запускается точно так же на процессоре E5-2640 V3. Среднее число кадров с ним составило 57 к/с (у E5-1650 - 50 к/с), а наименьшее значение - 21 к/с (у E5-1650 - 19 к/с). Аналогичная история с Assassin's Creed Valhalla, где его средняя производительность достигает 121 к/с, а минимальная - 74 к/с (у E5-1650 - 115 к/с и 69 к/с).
Результаты тестирования быстродействия в Watch Dogs Legion схожи с значениями в Assassin's Creed Valhalla. При этом разница между процессорами здесь видна сильнее: у E5-1650 число кадров было 73 к/с в среднем и 51 к/с - в редких событиях, у E5-2640 V3 - 85 к/с и 61 к/с. В Tom Clancy's Rainbow Six Siege результаты производительности оказались похожими с точки зрения значительного отрыва одной модели от другой: 341 к/с в среднем и 273 к/с минимально у 8-ядерного E5-2640 V3 против 262 к/с и 217 к/с у E5-1650.
Immortals Fenyx Rising - ещё одно доказательство лучшего быстродействия E5-2640 V3. Процессор обеспечивает частоту кадров 62 к/с в среднем и 16 к/с минимально, в то время как его конкурент E5-1650 - 56 к/с и 13 к/с. В гонке F1 2021 модель E5-2640 V3 одерживает ещё одну победу по быстродействию с 229 к/с в среднем и 183 к/с минимально (у E5-1650 - 207 к/с и 172 к/с).
И даже в Shadow of the Tomb Raider процессор E5-1650 не способен опередить E5-2640 V3: он выдаёт 99 к/с в среднем и 69 к/с минимально, а E5-2640 V3 - 116 к/с и 73 к/с.
В ходе тестирования энергопотребления в игре Assassin's Creed Valhalla получились следующие результаты. Система с E5-1650 потребляет 420 Вт, а с E5-2640 V3 - 345 Вт. В тесте Blender значения были аналогичными: E5-2640 V3 опередил конкурента с энергопотреблением в 161 Вт и временем завершения за 4 минуты 32 секунды.
В целом, по словам ведущего, даже разогнанный до 4,2 ГГц процессор E5-1650 не способен конкурировать с E5-2640 V3. Хотя цена у них примерно одинаковая, он показывает худшую производительность и больший уровень энергопотребления. Поэтому лучше всего из них выбрать 8-ядерный E5-2640 V3.