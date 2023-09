Лучший современный процессор AMD: тест Ryzen 7500F и сравнение с 7600X

Все тесты в играх проводились на максимальных настройках графики и в 1080p с масштабированием на ультра-производительность. Делалось это для того, чтобы упор был именно в процессор.

В Cyberpunk 2077 процессор 7500F оказался примерно на одном уровне с инженерной версией 7600X. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 117 к/с (7500F), 123 к/с (7600X), 115 к/с (7600X ES).

В Far Cry 6 картина была идентичной, только FPS равнялся 114, 124 и 113 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла со средним FPS 146 к/с (7500F), 147 к/с (7600X), 138 к/с (7600X ES).

A Plague Tale: Requiem шла со средней частотой кадров на уровне 70-100 к/с во всех трёх случаях. Более того, со всеми тремя процессорами при резком повороте камеры заметны фризы.

В Last of Us разница между процессорами составила всего около 2%. Поэтому заметить её нереально без бенчмарка.

Вывод

Получается, что сейчас Ryzen 7600X вовсе не нужен. Вместо него проще купить более дешёвый 7500F, который даёт почти такую же производительность как в играх, так и в рабочих программах. Даже при разгоне прирост в производительности у 7600X оказался незначительным, а в каких-то бенчмарках он даже показал себя чуть лучше.