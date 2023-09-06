Лучший современный процессор AMD: тест Ryzen 7500F и сравнение с 7600X

Лучший современный процессор AMD: тест Ryzen 7500F и сравнение с 7600XЭти процессоры проверили в играх и рабочих программах
На YouTube-канале «Мой Компьютер» выяснили, какой процессор лучше сегодня брать для игр: Ryzen 7500F или 7600X.
Процессор Ryzen 7500F - один из самых доступных сегодня от AMD. Он поддерживает разгон памяти, и проблем с этим никаких нет.
В бенчмарке CPU-Z процессор 7500F набрал около 700 баллов в однопоточном режиме и примерно 5600 баллов в многопоточном. Результат этот близок к инженерному образцу 7600X. С остальными результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. В основном процессоры 7500F и 7600X показывают близкие результаты. Поэтому и переплачивать за 7600X, если вы берёте его для рабочих задач, смысла нет.
Все тесты в играх проводились на максимальных настройках графики и в 1080p с масштабированием на ультра-производительность. Делалось это для того, чтобы упор был именно в процессор.
В Cyberpunk 2077 процессор 7500F оказался примерно на одном уровне с инженерной версией 7600X. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 117 к/с (7500F), 123 к/с (7600X), 115 к/с (7600X ES).
В Far Cry 6 картина была идентичной, только FPS равнялся 114, 124 и 113 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла со средним FPS 146 к/с (7500F), 147 к/с (7600X), 138 к/с (7600X ES).
A Plague Tale: Requiem шла со средней частотой кадров на уровне 70-100 к/с во всех трёх случаях. Более того, со всеми тремя процессорами при резком повороте камеры заметны фризы.
В Last of Us разница между процессорами составила всего около 2%. Поэтому заметить её нереально без бенчмарка.
Вывод
Получается, что сейчас Ryzen 7600X вовсе не нужен. Вместо него проще купить более дешёвый 7500F, который даёт почти такую же производительность как в играх, так и в рабочих программах. Даже при разгоне прирост в производительности у 7600X оказался незначительным, а в каких-то бенчмарках он даже показал себя чуть лучше.