Компьютеры
08:00, 15 февраля 2023
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Любителям собирать компы с помощью AliExpress: сравнение Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3

Какой процессор лучше брать?

Ведущий YouTube-канала Miyconst проверил в играх и рабочих программах процессоры Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3 и сказал, стоит ли их заказывать из Китая.

Любителям собирать компы с помощью AliExpress: сравнение Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3

Фото: Miyconst

В выпуске на YouTube-канале Miyconst эксперт выяснил, какую производительность способны обеспечить компьютерные сборки с Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3 в играх и программах. С характеристиками процессоров и особенностями конфигураций вы можете ознакомиться ниже.

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Фото: Miyconst

В большинстве бенчмарков Xeon E5-2666 V3 оказывался лучше, чем E5-2640 V4. Но по одноядерной производительности в R23 и G5 победителем был уже E5-2640 V4.

В играх во всех случаях лидирует по производительности в 1080p с высоким/ультра-пресетом процессор E5-2666 V3. Заметно это становится уже с самой первой игры - Assassin’s Creed Valhalla. Хотя нужно сказать, что разница между процессорами иногда довольно незначительная: например, в Far Cry 6 - всего 6 к/с.

С точки зрения энергопотребления выгоднее оказывается конфигурация на базе E5-2640 V4.

Подробнее о результатах тестирования - ниже.

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Фото: Miyconst

Вывод

По мнению эксперта, E5-2640 V4 не может обеспечить достаточный уровень производительности, особенно в играх. При любых условиях этот процессор не может догнать E5-2666 V3 с Unlock Turbo Boost.

Характеристики сборки с Xeon E5-2666 V3/E5-2640 V4:

  • видеокарта AMD Radeon RX 6800XT;
  • оперативная память 4x8 ГБ Samsung DDR4-2133 CL12;
  • материнская плата Huananzhi X99-TF V2.0;
  • система охлаждения Noctua NH-D15;
  • блок питания EVGA SuperNova 750 P2;
  • операционная система Windows 11 Pro x64.
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