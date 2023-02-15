Любителям собирать компы с помощью AliExpress: сравнение Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3

В большинстве бенчмарков Xeon E5-2666 V3 оказывался лучше, чем E5-2640 V4. Но по одноядерной производительности в R23 и G5 победителем был уже E5-2640 V4.

В играх во всех случаях лидирует по производительности в 1080p с высоким/ультра-пресетом процессор E5-2666 V3. Заметно это становится уже с самой первой игры - Assassin’s Creed Valhalla. Хотя нужно сказать, что разница между процессорами иногда довольно незначительная: например, в Far Cry 6 - всего 6 к/с.

С точки зрения энергопотребления выгоднее оказывается конфигурация на базе E5-2640 V4.

Подробнее о результатах тестирования - ниже.