Любителям собирать компы с помощью AliExpress: сравнение Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3

Любителям собирать компы с помощью AliExpress: сравнение Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3Какой процессор лучше брать?
Ведущий YouTube-канала Miyconst проверил в играх и рабочих программах процессоры Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3 и сказал, стоит ли их заказывать из Китая.
Фото: Miyconst
В выпуске на YouTube-канале Miyconst эксперт выяснил, какую производительность способны обеспечить компьютерные сборки с Xeon E5-2640 V4 и E5-2666 V3 в играх и программах. С характеристиками процессоров и особенностями конфигураций вы можете ознакомиться ниже.
В большинстве бенчмарков Xeon E5-2666 V3 оказывался лучше, чем E5-2640 V4. Но по одноядерной производительности в R23 и G5 победителем был уже E5-2640 V4.
В играх во всех случаях лидирует по производительности в 1080p с высоким/ультра-пресетом процессор E5-2666 V3. Заметно это становится уже с самой первой игры - Assassin’s Creed Valhalla. Хотя нужно сказать, что разница между процессорами иногда довольно незначительная: например, в Far Cry 6 - всего 6 к/с.
С точки зрения энергопотребления выгоднее оказывается конфигурация на базе E5-2640 V4.
Подробнее о результатах тестирования - ниже.
Вывод
По мнению эксперта, E5-2640 V4 не может обеспечить достаточный уровень производительности, особенно в играх. При любых условиях этот процессор не может догнать E5-2666 V3 с Unlock Turbo Boost.
Характеристики сборки с Xeon E5-2666 V3/E5-2640 V4:
- видеокарта AMD Radeon RX 6800XT;
- оперативная память 4x8 ГБ Samsung DDR4-2133 CL12;
- материнская плата Huananzhi X99-TF V2.0;
- система охлаждения Noctua NH-D15;
- блок питания EVGA SuperNova 750 P2;
- операционная система Windows 11 Pro x64.