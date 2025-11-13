Маломощный Athlon 3000G с мощной "встройкой" перевыпустили: на что он способен в 2025?

Cyberpunk 2077 тестировалась с FSR 3 Performance. В среднем удалось получить в этой игре 29 к/с.

GTA 5 Legacy запускалась не в 720р, как предыдущие, а в 1080р. Параметры были следующими: Normal Settings, Sliders Half-Way, FXAA. Средний FPS здесь составлял около 37 к/с.

Вывод

По сравнению с предшественником обновлённый процессор не так уж сильно изменился. У него появились только более мощный кулер и новая коробка. В целом, конечно, этот чип совершенно не предназначен для игр, о чём свидетельствуют результаты выше.