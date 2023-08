Маломощный флагман против нового среднего класса: i7-12700 и Ryzen 5 7600 в играх

Red Dead Redemption 2 шла с High Details. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 115 к/с (i7-12700) и 131 к/с (R5 7600).

Shadow of the Tomb Raider тестировалась на самых высоких настройках графики (RTX Off). В среднем частота кадров в ней равнялась 242 к/с (i7-12700) и 268 к/с (R5 7600).

A Plague Tale Requiem шла с пресетом Medium. Средний FPS в ней составил 98 к/с (с i7) и 114 к/с (R5).

Rainbow Six Siege запускалась со средним FPS на уровне 484 к/с и 513 к/с (i7-12700 и R5 7600).

Hogwarts Legacy тестировалась с High Preset. Частота кадров в среднем в ней равнялась 180 к/с (i7) и 197 к/с (R5).

The Witcher 3 запускался со средней графикой. Средний FPS в этой игре составлял 200 к/с и 235 к/с (i7-12700 и R5 7600 соответственно).

Mount & Blade II шла с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней составила 329 к/с и 348 к/с (с i7 и R5).

Игра Dying Light 2 запускалась с пресетом High и со средней производительностью на уровне 178 к/с (i7) и 196 к/с (R5).

Far Cry 6 шла с высокой графикой. Средняя производительность в этой игре равнялась 149 к/с (i7-12700) и 177 к/с (R5 7600).

The Last of Us запускалась со средней частотой кадров на уровне 110 к/с и 85 к/с (с i7-12700 и R5 7600 соответственно).

Вывод

В целом в играх лучше себя показывала сборка с процессором R5 7600. В 1080p разница в средней производительности во всех играх между R5 и i7 составила 14% (213 к/с и 242 к/с).

Характеристики сборок: