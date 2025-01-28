Много подключенных устройств и другие причины медленного домашнего Wi-Fi

Много устройств. Если интернетом пользуются сразу несколько гаджетов, то скорость будет делиться между ними. Проблему можно решить только при помощи современного маршрутизатора, который рассчитан на высокие нагрузки.

Помехи. Многие старые роутеры работают на частоте 2,4 ГГц. Её используют даже микроволновки и большинство других устройств. Это создаёт помехи. В этом случае лучше купить двухдиапазонный Wi-Fi роутер, поддерживающий 2,4 и 5 ГГц.

Расположение роутера. Сигнал роутера может быть слабее, если он находится в углу, возле окна либо в зоне, где много помех. Поставьте устройство ближе к центру квартиры и дальше от плотных стен. Чтобы найти оптимальное место, воспользуйтесь мобильными приложениями, которые анализируют уровень сигнала Wi-Fi.

Проблемы с устройством. Если проблемы с Wi-Fi только на каком-то гаджете, то дело может быть как раз в нём, а не в роутере. Также проверьте наличие ограничений в настройках маршрутизатора.

Необходимость замены роутера. Обычно он живёт 5 лет.