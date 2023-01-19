Монитор во сколько Гц имеет смысл брать для игрового компьютера

Действительно стоит покупать монитор с повышенной герцовкой - геймерам. Особенно тем, кто любит соревновательные шутеры, ведь в таких играх каждый кадр играет важную роль.

Исследования влияния частоты обновления на игру оказались при этом неоднозначными. Выяснилось, что опытные игроки смогли улучшить свои результаты, а у новичков они остались теми же.

Тем не менее за счёт большей плавности в шутерах любители игр могут лучше ориентироваться в пространстве, отслеживать движения. Это позволяет раскрыть те навыки, которые уже есть у геймера.

Также оптимальным показателем частоты обновления кадров в этом случае считается 120-144 Гц и не больше.

Помимо этого, частота обновления монитора должна быть не меньше, чем FPS в игре. Иначе никаких преимуществ вы не получите вообще.