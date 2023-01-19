Монитор во сколько Гц имеет смысл брать для игрового компьютера

Монитор во сколько Гц имеет смысл брать для игрового компьютераИ как не переплатить в этом случае
Сегодня появляется всё больше устройств с повышенной частотой обновления экрана. В том числе и мониторов. Но нужно ли платить больше за монитор со 144 Гц, если вы собираете игровой компьютер?
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Герцы в мониторе представляют собой частоту, с которой на экране обновляется изображение. И чем выше это значение, тем более плавной будет картинка. Стандартным показателем герцовки для большей части современных мониторов считается 60 Гц.
Помимо этого, на рынке продаются модели мониторов с частотой обновления 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, 360 Гц. Кому стоит брать подобные мониторы? Только одной категории людей.
Действительно стоит покупать монитор с повышенной герцовкой - геймерам. Особенно тем, кто любит соревновательные шутеры, ведь в таких играх каждый кадр играет важную роль.
Исследования влияния частоты обновления на игру оказались при этом неоднозначными. Выяснилось, что опытные игроки смогли улучшить свои результаты, а у новичков они остались теми же.
Тем не менее за счёт большей плавности в шутерах любители игр могут лучше ориентироваться в пространстве, отслеживать движения. Это позволяет раскрыть те навыки, которые уже есть у геймера.
Также оптимальным показателем частоты обновления кадров в этом случае считается 120-144 Гц и не больше.
Помимо этого, частота обновления монитора должна быть не меньше, чем FPS в игре. Иначе никаких преимуществ вы не получите вообще.