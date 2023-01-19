Компьютеры
11:41, 19 января 2023
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Монитор во сколько Гц имеет смысл брать для игрового компьютера

И как не переплатить в этом случае

Сегодня появляется всё больше устройств с повышенной частотой обновления экрана. В том числе и мониторов. Но нужно ли платить больше за монитор со 144 Гц, если вы собираете игровой компьютер?

Монитор во сколько Гц имеет смысл брать для игрового компьютера

Фото: iXBT.com

Герцы в мониторе представляют собой частоту, с которой на экране обновляется изображение. И чем выше это значение, тем более плавной будет картинка. Стандартным показателем герцовки для большей части современных мониторов считается 60 Гц.

Помимо этого, на рынке продаются модели мониторов с частотой обновления 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, 360 Гц. Кому стоит брать подобные мониторы? Только одной категории людей.

Монитор во сколько Гц имеет смысл брать для игрового компьютера

Действительно стоит покупать монитор с повышенной герцовкой - геймерам. Особенно тем, кто любит соревновательные шутеры, ведь в таких играх каждый кадр играет важную роль.

Исследования влияния частоты обновления на игру оказались при этом неоднозначными. Выяснилось, что опытные игроки смогли улучшить свои результаты, а у новичков они остались теми же.

Тем не менее за счёт большей плавности в шутерах любители игр могут лучше ориентироваться в пространстве, отслеживать движения. Это позволяет раскрыть те навыки, которые уже есть у геймера.

Также оптимальным показателем частоты обновления кадров в этом случае считается 120-144 Гц и не больше.

Помимо этого, частота обновления монитора должна быть не меньше, чем FPS в игре. Иначе никаких преимуществ вы не получите вообще.

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