Монструозную видеокарту 17-летней давности, GTX 9800 GTX, протестировали в современных играх

Главный недостаток 9800 GTX - она поддерживает только Direct X10. Это значит, что некоторые игры у вас просто не запустятся.

В набор для сборки ПК с AliExpress вошли процессор Intel Xeon E5 2620 v3, оперативная память DDR4, матплата.

GTA 5 запустилась в 900р со стандартной графикой. Частота кадров была более 25 к/с, а в 720р - 40 к/с.

CS шла в 1080р с 70-100 к/с, Skyrim - с 200 к/с.

Left 4 Dead тестировалась в 900р с высоким пресетом. В среднем удалось в ней получить 60 к/с.