Мощность чипа против объёма памяти: RTX 4070 12 ГБ сравнили с 5060 Ti 16 ГБ

В тестировании участвовали такие игры, как Assassin's Creed Shadows, Doom The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle, The Last of Us Part II, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Kingdom Come: Deliverance 2. Запускались все проекты в QHD, кроме Kingdom Come: Deliverance 2, везде использовался DLSS как средство масштабирования и сглаживания, лучи тоже использовались, но не везде.

Assassin's Creed Shadows шла с высоким пресетом, DLSS "баланс" без генерации кадров и с трассировкой в режиме рассеивания. С этими настройками в среднем удалось получить 70 к/с с 4070 и 64 к/с с 5060 Ti.

Doom The Dark Ages запускалась с кошмарными настройками, DLSS в режиме "качество". По итогу в среднем получилось 77 к/с с 5060 Ti и 89 к/с с 4070. Это максимальная разница между видеокартами, которая в целом была.

В Indiana Jones and the Great Circle с впечатляющими настройками, DLSS в режиме "баланс" разница между 4070 и 5060 Ti оказалась минимальной - 6% (121 к/с и 114 к/с соответственно).