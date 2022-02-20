На AliExpress продают восьмиядерный процессор Intel за 5 тысяч рублей. Как он работает в сравнении с новыми шестиядерными i5 за 14 тысяч

На AliExpress продают восьмиядерный процессор Intel за 5 тысяч рублей. Как он работает в сравнении с новыми шестиядерными i5 за 14 тысячЭто выяснили на YouTube-канале Miyconst
Ведущий YouTube-канала Miyconst проверил производительность сборки на базе Xeon E5-2667 V2 в 17 игровых проектах в разрешении 1080p. Сравнивались результаты с замерами производительности конфигураций на основе процессоров E5-2690 V3 и i5-10400.
Среди протестированных игр были, например, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Extraction, DCS World, F1 2021, Hitman 3, Horizon Zero Dawn. Во всех них по средней производительности Xeon E5-2667 V2 уступал остальным моделям, хотя в Assassin's Creed Valhalla эта разница была не так заметна: 130 к/с против 132 к/с (E5-2690 V3) и 134 к/с (i5-10400). Лучшую производительность из трёх процессоров стабильно показывал i5-10400.
Все замеры производительности в играх вы можете увидеть ниже. Если сравнивать все результаты в 17 играх, то мы увидим, что E5-2667 V2 даёт только 116 к/с в среднем, в то время как E5-2690 V3 - 138 к/с и i5-10400 - 153 к/с.
Также эксперт проверил энергопотребление процессоров. По этому параметру в играх по сравнению с E5-2690 V3 - E5-2667 V2 оказывается несколько лучше, но уступает при этом i5-10400. В целом значения в игровых проектах были следующими: 362 Вт у E5-2667 V2, 385 Вт у E5-2690 V3 и 342 Вт у i5-10400. В рабочих задачах у E5-2667 V2 выходит 155 Вт, у E5-2690 V3 - 215 Вт, у i5-10400 - 114 Вт.
Вы также можете увидеть все результаты ниже.
По мнению ведущего, результаты тестирования показывают, что все три процессора можно назвать победителями. Объясняется это тем, что даже довольно старый E5-2667 V2 всё ещё может стать отличным вариантом для тех, у кого стоят материнские платы X79 или Lga 2011 и тех, кто хочет собрать игровой бюджетный компьютер.
Протестированная конфигурация ПК:
- процессор E5-2667 V2/E5-2690 V3/i5-10400;
- видеокарта AMD Radeon RX 6800XT;
- оперативная память 4 x 8 GB Corsair DDR3-1866 CL12/4 x 8 GB Samsung DDR4-2133 CL12/i5-10400 RAM: 4 x 8 GB G.Skill DDR4-3200 CL14;
- материнская плата Huananzhi X79-Green V2.49PC/Huananzhi X99-TF V2.0/MSI B560M PRO-VDH WiFi;
- блок питания EVGA SuperNova 750 P2;
- система охлаждения Noctua NH-D15/Cooler Master Hyper 212 Evo V2;
- операционная система Windows 11 Pro 10.02.2000.