На AliExpress продают восьмиядерный процессор Intel за 5 тысяч рублей. Как он работает в сравнении с новыми шестиядерными i5 за 14 тысяч

Ведущий YouTube-канала Miyconst проверил производительность сборки на базе Xeon E5-2667 V2 в 17 игровых проектах в разрешении 1080p. Сравнивались результаты с замерами производительности конфигураций на основе процессоров E5-2690 V3 и i5-10400.

Среди протестированных игр были, например, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Extraction, DCS World, F1 2021, Hitman 3, Horizon Zero Dawn. Во всех них по средней производительности Xeon E5-2667 V2 уступал остальным моделям, хотя в Assassin's Creed Valhalla эта разница была не так заметна: 130 к/с против 132 к/с (E5-2690 V3) и 134 к/с (i5-10400). Лучшую производительность из трёх процессоров стабильно показывал i5-10400.

Все замеры производительности в играх вы можете увидеть ниже. Если сравнивать все результаты в 17 играх, то мы увидим, что E5-2667 V2 даёт только 116 к/с в среднем, в то время как E5-2690 V3 - 138 к/с и i5-10400 - 153 к/с.