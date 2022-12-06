На что способен бюджетный «обрубок»: GTX 1060 3 ГБ проверили в современных играх

Эксперты Hardware Tested в одном из выпусков на YouTube протестировали в 16 современных играх в 1080p видеокарту GTX 1060 3 ГБ в связке с процессором Ryzen 7 3700X. Из игр выбрали Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, GTA 5, Fortnite,

В Forza Horizon 4 на высоких настройках графики в среднем удалось получить 77 к/с. В крайне редких событиях показатель FPS составил 20 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 50 к/с, в очень редких событиях - 25 к/с.

GTA 5 шла на высоких настройках. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 142 к/с. В крайне редких событиях производительность снижалась до 76 к/с.

В Fortnite с высоким пресетом и Shadows Off средний FPS находился в пределах 95 к/с, а в очень редких событиях FPS равнялся 16 к/с.

CS:GO запускалась с высокой графикой. В среднем в этой игре удалось получить 329 к/с, в крайне редких событиях - 40 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 27 к/с, в очень редких событиях она равнялась 18 к/с.

В Battlefield 1 на высоких настройках графики удалось получить в среднем 91 к/с, в очень редких событиях - 51 к/с.

Battlefield 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней составил 61 к/с, в крайне редких событиях - 6 к/с.