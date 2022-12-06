На что способен бюджетный «обрубок»: GTX 1060 3 ГБ проверили в современных играх

На что способен бюджетный «обрубок»: GTX 1060 3 ГБ проверили в современных играхТестировалась сборка на базе процессора Ryzen 7 3700X
Авторы YouTube-канала Hardware Tested узнали, какую производительность сегодня сможет обеспечить в современных играх видеокарта GTX 1060 3 ГБ вместе с процессором Ryzen 7 3700X. Запускались все игры в Full HD.
Фото: Hardware Tested
Эксперты Hardware Tested в одном из выпусков на YouTube протестировали в 16 современных играх в 1080p видеокарту GTX 1060 3 ГБ в связке с процессором Ryzen 7 3700X. Из игр выбрали Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, GTA 5, Fortnite,
В Forza Horizon 4 на высоких настройках графики в среднем удалось получить 77 к/с. В крайне редких событиях показатель FPS составил 20 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 50 к/с, в очень редких событиях - 25 к/с.
GTA 5 шла на высоких настройках. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 142 к/с. В крайне редких событиях производительность снижалась до 76 к/с.
В Fortnite с высоким пресетом и Shadows Off средний FPS находился в пределах 95 к/с, а в очень редких событиях FPS равнялся 16 к/с.
CS:GO запускалась с высокой графикой. В среднем в этой игре удалось получить 329 к/с, в крайне редких событиях - 40 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 27 к/с, в очень редких событиях она равнялась 18 к/с.
В Battlefield 1 на высоких настройках графики удалось получить в среднем 91 к/с, в очень редких событиях - 51 к/с.
Battlefield 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней составил 61 к/с, в крайне редких событиях - 6 к/с.
Assetto Corsa запускалась на высоких настройках графики. Средняя производительность в ней находилась на уровне 192 к/с, в крайне редких событиях частота кадров снижалась до 103 к/с.
Apex Legends шла тоже с высоким пресетом. В среднем в этой игре частота кадров равнялась 99 к/с, а в очень редких событиях - 52 к/с.
В The Witcher 3 с ультра-пресетом производительность в среднем составляла 82 к/с. В крайне редких событиях FPS находился на уровне 26 к/с.
В Rise of the Tomb Raider с высокой графикой средний FPS находился в районе 109 к/с, а в крайне редких событиях - 29 к/с.
Shadow of the Tomb Raider запускалась на самых высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составила 42 к/с, в очень редких событиях - 24 к/с.
Игра PUBG шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 67 к/с, а в крайне редких событиях - 13 к/с.
В Red Dead Redemption 2 на высоких настройках удалось достичь в среднем 50 к/с, в очень редких событиях - 34 к/с.
Rainbow Six Siege запускалась с пресетом High. Средняя производительность здесь равнялась 200 к/с, в крайне редких событиях она опускалась до 133 к/с.
Вывод
Во всех 16 играх средний FPS с GTX 1060 и процессором Ryzen 7 3700X составил 107 к/с. Выше всего средние показатели частоты кадров были в CS:GO, ниже всего - в Cyberpunk 2077.
Характеристики тестируемого компьютера:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gigabyte GTX 1060 3GB;
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).