На что способна нашумевшая видеокарта Intel Arc B580 в играх в 4K

Assassin’s Creed Mirage запускалась с ультра-высокими настройками, XeSS Quality. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 59 к/с.

CS 2 шла на настройках графики Low. Средний FPS здесь составлял 224 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 69 к/с.

В игре Grand Theft Auto V на ультра-настройках средняя частота кадров составляла 60 к/с.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl шла с высоким пресетом, XeSS B + FG. Средняя производительность здесь находилась на уровне 73 к/с.