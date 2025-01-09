На что способна нашумевшая видеокарта Intel Arc B580 в играх в 4K

На что способна нашумевшая видеокарта Intel Arc B580 в играх в 4KЕё тестировали в 25 проектах
Assassin’s Creed Mirage запускалась с ультра-высокими настройками, XeSS Quality. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 59 к/с.
CS 2 шла на настройках графики Low. Средний FPS здесь составлял 224 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 69 к/с.
В игре Grand Theft Auto V на ультра-настройках средняя частота кадров составляла 60 к/с.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl шла с высоким пресетом, XeSS B + FG. Средняя производительность здесь находилась на уровне 73 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться в видео ниже.
Вывод
Во всех играх в целом в 4К можно ожидать от Core i7 13 700 и ARC B580 средней производительности на уровне 74 к/с.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel Core i7 13 700 5.2GHz;
- видеокарта Intel ARC B580 12GB GDDR6 (ASROCK Challenger);
- материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung 990 PRO 1TB;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME Samsung 990 PRO 4TB;
- HDD 8TB Gold 8 To WD8004FRYZ 256MB Cache;
- NVME Samsung 980 PRO 4TB;
- блок питания ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition;
- операционная система Windows 11 Pro Build 22 631.