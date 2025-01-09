Компьютеры
Опубликовано 09 января 2025, 18:00
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На что способна нашумевшая видеокарта Intel Arc B580 в играх в 4K

Её тестировали в 25 проектах
Видеокарта Intel Arc B580 выдала свыше 50 к/с в играх в 4K. Эксперт YouTube-канала EDWARD Gaming продемонстрировал, какие результаты в среднем показывает в современных играх Intel Arc B580.
На что способна нашумевшая видеокарта Intel Arc B580 в играх в 4K
© EDWARD Gaming

Assassin’s Creed Mirage запускалась с ультра-высокими настройками, XeSS Quality. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 59 к/с.

CS 2 шла на настройках графики Low. Средний FPS здесь составлял 224 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 69 к/с.

В игре Grand Theft Auto V на ультра-настройках средняя частота кадров составляла 60 к/с.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl шла с высоким пресетом, XeSS B + FG. Средняя производительность здесь находилась на уровне 73 к/с.

На что способна нашумевшая видеокарта Intel Arc B580 в играх в 4K
© EDWARD Gaming

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться в видео ниже.

Вывод

Во всех играх в целом в 4К можно ожидать от Core i7 13 700 и ARC B580 средней производительности на уровне 74 к/с.

Характеристики игровой сборки:

  • процессор Intel Core i7 13 700 5.2GHz;
  • видеокарта Intel ARC B580 12GB GDDR6 (ASROCK Challenger);
  • материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
  • NVME Samsung 990 PRO 1TB;
  • HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
  • NVME Samsung 990 PRO 4TB;
  • HDD 8TB Gold 8 To WD8004FRYZ 256MB Cache;
  • NVME Samsung 980 PRO 4TB;
  • блок питания ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition;
  • операционная система Windows 11 Pro Build 22 631.