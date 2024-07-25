На RTX 4070 запустили игры в разрешении 16K

Fallout 3 пошла в 16К с низким пресетом и высокими текстурами. В среднем в ней удалось получить 43 к/с, максимум — 54 к/с, минимум — 18 к/с.

Battlefield 2 тоже работала в этом разрешении. Но лишь на самых низких настройках графики. Средняя частота кадров в игре составляла 27 к/с, минимальная — 21 к/с, максимальная — 33 к/с.

Far Cry 2 просто не смогла запуститься.

Forza Horizon 4 тестировалась с пресетом Lowest. Средняя производительность в ней равнялась 27 к/с, минимальная — 22 к/с, максимальная — 30 к/с.

GTA 5 в 16К на самых низких настройках графики шла в среднем с 25 к/с, минимально — с 18 к/с и максимально — с 31 к/с.

Half-Life 2 Lost Coast запускалась в 16К с высоким пресетом в среднем с 45 к/с, минимальная частота кадров составляла 38 к/с, максимальная — 53 к/с.

Mafia 2 шла с настройками графики Lowest. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 27 к/с, минимальная — 18 к/с, максимальная — 53 к/с.

Minecraft с графикой Fancy тестировалась со средней производительностью 100 к/с, максимальной — 113 к/с, минимальной — 86 к/с.