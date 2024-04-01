На RX 6700 XT запустили игры в 8K: лучше, чем вы ожидаете

Опубликовано 01 апреля 2024, 18:00
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На RX 6700 XT запустили игры в 8K: лучше, чем вы ожидаетеВот какие результаты получились
В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали RX 6700 XT в 18 современных играх в 8К.
Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 UP. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 38 к/с.
Counter Strike 2 шла на низких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 68 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Low, FSR 2.1. В среднем удалось получить в игре 26 к/с.
В игре Forza Horizon 5 с графикой Low, FSR 2.2 Quality средняя частота кадров равнялась 40 к/с.
GTA V запускалась с высоким пресетом, очень высокими текстурами. Средний показатель производительности в этой игре составил 43 к/с.
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем во всех играх в 8К удалось получить 38 к/с. И это вполне неплохой результат.
Тестовый стенд:
- процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz;
- видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 FE;
- оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
- материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
- NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- NVME 2TB WD Green;
- HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 11 Pro 22H2.
Источник: EDWARD Gaming
Автор:Валерия Филимонова
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