На RX 6700 XT запустили игры в 8K: лучше, чем вы ожидаете

Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 UP. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 38 к/с.

Counter Strike 2 шла на низких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 68 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Low, FSR 2.1. В среднем удалось получить в игре 26 к/с.

В игре Forza Horizon 5 с графикой Low, FSR 2.2 Quality средняя частота кадров равнялась 40 к/с.

GTA V запускалась с высоким пресетом, очень высокими текстурами. Средний показатель производительности в этой игре составил 43 к/с.