Наглядная разница в быстродействии семи игр при 8, 16, 32 и 64 ГБ ОЗУ

В The Last of Us Part 1 с ультра-пресетом с 8 ГБ ничего не удалось получить (она просто не запустилась). С 16 ГБ ОЗУ средняя частота кадров составляла 49 к/с, с 32 и 64 ГБ - 48 к/с.

Resident Evil 4 Remake тестировалась с Raytracing Preset. Средний FPS в ней равнялся 77 к/с (8 ГБ), 83 к/с (16 ГБ и 32 ГБ), 84 к/с (64 ГБ).

Hogwarts Legacy запускалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 53 к/с (8 ГБ), 58 к/с (16, 32, 64 ГБ).

Вывод

Чаще всего разница между ОЗУ 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ была минимальной или вообще нулевой. А вот оперативная память объёмом 8 ГБ уже для игр не подходит, так как не все проекты с ней даже запускаются.

Характеристики игровых сборок: