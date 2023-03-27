Наглядно о прогрессе: все «пятидесятые» GeForce от RTX 3050 до GTX 450 сравнили по игровой производительности

Эксперт YouTube-канала zWORMz Gaming запустил в современных играх конфигурации с видеокартами RTX 3050 8 ГБ (2022), GTX 1650 4 ГБ (2019), GTX 1050 2 ГБ (2016), GTX 950 2 ГБ (2015), GTX 750 1 ГБ (2014), GTX 650 1 ГБ (2012) и GTS 450 1 ГБ (2010).

С RTX 3050 игра Sons of the Forest запускалась в 1080p. Сначала ведущий протестировал её с пресетом Medium и отключенной DLSS. В этом случае средний FPS находился в районе 60 к/с, но всё время возникали подтормаживания и производительность снижалась до 40 к/с. После включения DLSS Quality прирост в производительности был незначительным: в среднем FPS равнялся уже около 70 к/с.

Сборка с GTX 1650 в среднем в игре Sons of the Forest (с теми же настройками графики Medium и в Full HD) позволяла получить где-то 33 к/с. Но также эксперт столкнулся с подфризами. После активации FSR1 - Target 40 FPS игра стала выглядеть ещё хуже, чем раньше. При переключении на низкие настройки графики средний FPS был уже 45 к/с и игра шла гораздо лучше. В целом в этой игре вы можете ожидать 40-45 к/с.

С GTX 1050 Sons of the Forest шла на ультра-низких настройках графики и тоже в Full HD. Графика в целом в этом случае выглядела ужасно, а максимальный FPS равнялся где-то 28 к/с. При переходе к разрешению 720p средний FPS уже был выше 30 к/с. Тем не менее играть даже с такими параметрами практически невозможно из-за падения производительности до 20 к/с.