Напрасный ажиотаж: хайповая RTX 3050 слабее старой GTX 1660 Super во многих играх и рабочих задачах

В тестировании в современных играх и рабочих программах на YouTube-канале PRO Hi-Tech приняли участие несколько графических ускорителей. Это RTX 3050, RX 6500 XT, GTX 1650, GTX 1660 Super. Сравнивали их производительность в шести играх: Rainbow Six Siege, WarZone, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6, God of War. Что касается приложений, то это были Blender 3, DaVinci Resolve 17.4.3, Adobe Premiere 2022, Компас 3D V20. В качестве процессора использовался i5-12400, но в некоторых тестах применялся и i9-12900K.

Что касается игровых проектов, то в Rainbow Six Siege на ультра-настройках в Full HD видеокарта RTX 3050 обходит по средней производительности GTX 1660 Super: 231 против 204 к/с. В очень редких событиях значения у них получились одинаковые.

WarZone запускалась в 1080p с низкими/смешанными параметрами графики. Вновь RTX 3050 опережает GTX 1660 Super, причём на 9 процентов: 99 к/с против 108 к/с в среднем. В крайне редких событиях частота кадров у RTX 3050 составляет 81 к/с, у его конкурента - 69 к/с. Также у RTX 3050 заметно ниже энергопотребление по сравнению с GTX 1660 Super.

В Cyberpunk 2077 на низких настройках в том же разрешении удаётся с RTX 3050 достичь в среднем 91 к/с, с GTX 1660 Super - 82 к/с. Разрыв при этом составляет почти 11 процентов.

В Watch Dogs: Legion разница между видеокартами RTX 3050 и GTX 1660 Super минимальна. В то же время в крайне редких событиях производительность у RTX 3050 немного ниже, чем у GTX 1660 Super: 52 к/с и 54 к/с.

В Far Cry 6 также разрыв между средними значениями производительности RTX 3050 и GTX 1660 Super небольшой. Причём отстаёт вновь GTX 1660 Super с 112 к/с против 113 к/с. В то же время частота кадров в очень редких событиях у GTX 1660 Super чуть выше: 85 к/с против 84 к/с.

Наконец, в God of War средний FPS в Full HD с высокими настройками у GTX 1660 Super оказывается выше: 65 к/с против 63 к/с. В очень редких событиях значения составляют 60 к/с и 56 к/с соответственно.

Что касается работы DLSS, то в играх эта технология увеличивает производительность на 40 процентов (Watch Dogs: Legion), на 42 процента (Cyberpunk 2077).

Результаты всех замеров можно увидеть ниже.