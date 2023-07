Народные процессоры для игр: Ryzen 5 5600X3D против 5600 и 7600

Авторы YouTube-канала NJ Tech сравнили в играх и в рабочих приложениях процессоры Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 7600. С характеристиками процессоров, а также со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже (см. изображения).

В игре Last of Us: Part I на DX12 с пресетом Ultra замеры были следующими. С RTX 4090 в 1080p - в среднем 128 к/с (5600), 142 к/с (5600X3D), 170 к/с (7600), в 1440p - 123 к/с, 135 к/с и 138 к/с соответственно. С видеокартой RTX 3080 средняя частота кадров во всех случаях равнялась 102 к/с.

Destiny 2 шла на DX11 с самым высоким пресетом. В 1080p с RTX 4090 в среднем удалось получить 163 к/с (R5 5600), 185 к/с (R5 5600X3D) и 191 к/с (R5 7600), в 1440p - 162 к/с, 183 к/с и 189 к/с соответственно. С RTX 3080 показатели составляли 159 к/с с 5600, 182 к/с с 5600X3D и 186 к/с с 7600.

Far Cry 6 запускалась на DX12 c пресетом High и TAA. С видеокартой RTX 4090 в 1080p в среднем удалось достичь 111 к/с (5600), 151 к/с (5600X3D) и 142 к/с (7600), в 1440p - 109 к/с, 150 к/с, 141 к/с, с видеокартой RTX 3080 - 111 к/с, 150 к/с и 141 к/с соответственно.

Игра CS:GO шла на DX9 c графикой Very High, MSAA/FSAA off, TFx16. С RTX 4090 в 1080p средний FPS равнялся 575 к/с (R5 5600), 627 к/с (R5 5600X3D), 726 к/с (R5 7600), в 1440p - 570 к/с, 624 к/с, 688 к/с. С RTX 3080 средняя частота кадров составляла 570 к/с, 616 к/с, 683 к/с.