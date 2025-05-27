Насколько 7800X3D быстрее стандартного Ryzen 7 7700 в современных играх

Насколько 7800X3D быстрее стандартного Ryzen 7 7700 в современных играхРазница между процессорами составляла 16%
A Plаgue Take Requiem запускалась с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре составляла 149 к/с (7700) и 154 к/с (7800Х3D).
Kingdom Come Deliverance тестировалась на настройках графики High. Средний FPS здесь был на уровне 177 к/с (7700) и 263 к/с (7800Х3D).
Игра Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом, RT Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 126 к/с (7700) и 148 к/с (7800Х3D).
В Doom Eternal на настройках графики Medium в среднем удалось получить 414 к/с (7700) и 432 к/с (7800Х3D).
Far Cry 6 запускалась с графикой High. В среднем здесь частота кадров составляла 148 к/с (7700) и 207 к/с (7800Х3D).
Spiderman Remastered тестировалась на настройках графики High, RT Off. Средний FPS в этой игре был в районе 157 к/с (7700) и 205 к/с (7800Х3D).
RDR 2 шла с High Details. В среднем здесь производительность составляла 180 к/с (7700) и 200 к/с (7800Х3D).
Silent Hill 2 запускалась на настройках графики Low. Средний FPS в этой игре равнялся 143 к/с (7700) и 142 к/с (7800Х3D).
Rainbow Six Siege тестировалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в ней была на уровне 448 к/с (7700) и 487 к/с (7800Х3D).
COD Warzone шла с пресетом Balanced. Средняя производительность в игре составляла 222 к/с (7700) и 236 к/с (7800Х3D).
Игра The Witcher 3 тестировалась с графикой Medium. Частота кадров в среднем в ней равнялась 205 к/с (7700) и 266 к/с (7800Х3D).
В игре CS 2 с пресетом Medium средний FPS был на уровне 496 к/с (7700) и 617 к/с (7800Х3D).
AC Mirage запускалась с графикой Low. Средняя производительность в этой игре составляла 219 к/с в обоих случаях.
Вывод
По среднему FPS 7800Х3D оказался быстрее 7700 на 16% (275 к/с и 237 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 7 7800X3D/Ryzen 7 7700 non x;
- AMD Wraith Prism Full Speed Switch;
- система охлаждения MSI M60 360 AIO;
- материнская плата ASROCK B650M HDV M2;
- оперативная память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 76;
- видеокарта Gigabyte Windforce Gaming RTX 4070 Ti Super 16 ГБ DDR6X Triple Fans.