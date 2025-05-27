Насколько 7800X3D быстрее стандартного Ryzen 7 7700 в современных играх

RDR 2 шла с High Details. В среднем здесь производительность составляла 180 к/с (7700) и 200 к/с (7800Х3D).

Silent Hill 2 запускалась на настройках графики Low. Средний FPS в этой игре равнялся 143 к/с (7700) и 142 к/с (7800Х3D).

Rainbow Six Siege тестировалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в ней была на уровне 448 к/с (7700) и 487 к/с (7800Х3D).

COD Warzone шла с пресетом Balanced. Средняя производительность в игре составляла 222 к/с (7700) и 236 к/с (7800Х3D).

Игра The Witcher 3 тестировалась с графикой Medium. Частота кадров в среднем в ней равнялась 205 к/с (7700) и 266 к/с (7800Х3D).

В игре CS 2 с пресетом Medium средний FPS был на уровне 496 к/с (7700) и 617 к/с (7800Х3D).

AC Mirage запускалась с графикой Low. Средняя производительность в этой игре составляла 219 к/с в обоих случаях.

Вывод

По среднему FPS 7800Х3D оказался быстрее 7700 на 16% (275 к/с и 237 к/с соответственно).

Тестовый стенд: