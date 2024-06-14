Насколько большим будет прирост при переходе с Ryzen 7 5700X на 5800X3D

Warzone 3 шла с ультра-пресетом. В 1080p в ней в среднем удалось получить 155 к/с (5700X) и 220 к/с (5800X3D), в 1440p — 148 к/с и 218 к/с соответственно, в 4К — 156 к/с и 183 к/с соответственно. С DLSS Quality в 1080p средняя производительность равнялась 155 к/с и 218 к/с соответственно, в 1440p — 150 к/с и 211 к/с соответственно, в 4К — 151 к/с и 187 к/с соответственно.

В игре Forza Horizon 5 на настройках графики High в 1080p средняя частота кадров составляла 212 к/с (5700X) и 236 к/с (5800X3D), в 1440p — 205 к/с и 224 к/с соответственно, в 4К — 177 к/с и 195 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 тестировалась на высоких настройках графики. В разрешении 1080p в этой игре средний FPS составлял 143 к/с (5700X) и 195 к/с (5800X3D), в 1440p — 145 к/с и 163 к/с соответственно, в 4К — 87 к/с в обоих случаях. С DLSS Quality средняя частота кадров составляла в 1080p — 143 к/с и 198 к/с соответственно, в 1440p — 144 к/с и 194 к/с соответственно, в 4К — 128 к/с и 131 к/с соответственно.

Apex Legends запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней в 1080p составлял 301 к/с в обоих случаях, в 1440p — 301 к/с (5700X) и 300 к/с (5800X3D), в 4К — 251 к/с и 245 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла на настройках графики High. Средняя производительность в этой игре в 1080p находилась на уровне 411 к/с и 597 к/с (с 5700X и 5800X3D соответственно), в 1440p — 407 к/с и 539 к/с соответственно, в 4К — 367 к/с и 414 к/с соответственно.