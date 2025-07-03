Насколько большой прирост при выборе Ryzen 7 5700X3D вместо Ryzen 7 5700

Cyberрunk 2077 запускался с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре была в 1080р на уровне 131 к/с (R7 5700) и 194 к/с (R7 5700X3D), в 1440р — 135 и 181 к/с соответственно, в 4К — 93 и 96 к/с соответственно. При включении DLSS показатели стали в FHD — 133 и 192 к/с соответственно, в QHD — 133 и 194 к/с соответственно, в 4К — 127 и 139 к/с соответственно. Активация RTX дала возможность получить 81 и 111 к/с в 1080р, 70 и 81 к/с в 1440р и 44 и 47 к/с в 4К.

Игра The Witcher 3 шла с графикой Medium. В среднем FPS составлял здесь в 1080р — 179 и 284 к/с (с 5700 и 5700Х3D соответственно), в 1440р — 182 и 208 к/с соответственно, в 4К — 99 и 102 к/с соответственно.

Проект Alex Legends тестировался с высокой графикой. Средняя производительность в ней находилась в 1080р в районе 274 к/с (5700) и 300 к/с (5700Х3D), в 1440р — 276 и 300 к/с соответственно, в 4К — 267 и 294 к/с соответственно.

В игре Forza Horizon 5 с графикой High в среднем удалось получить в Full HD — 170 к/с (5700) и 247 к/с (5700Х3D), в 1440р — 165 и 236 к/с соответственно, в 4К — 162 и 198 к/с соответственно.

Valorant шла с настройками графики Medium/Low. Средний FPS здесь равнялся в 1080р — 562 к/с (5700) и 986 к/с (5700Х3D), в 1440р — 564 и 991 к/с соответственно, в 4К — 566 и 984 к/с соответственно.

BeamNG.Drive тестировалась с высоким пресетом. В среднем частота кадров в этой игре была в 1080р на уровне 90 и 145 к/с (с 5700 и 5700Х3D соответственно), в 1440р и 4К — 90 и 143 к/с соответственно.

Naraka: Bladepoint запускалась с графикой Medium. Производительность в среднем в 1080р здесь составляла 205 к/с (5700) и 340 к/с (5700Х3D), в 1440р — 201 и 339 к/с соответственно, в 4К — 190 и 205 к/с соответственно.

В игре Rust с максимальной графикой в среднем удалось получить в 1080р — 106 и 176 к/с (с 5700 и 5700Х3D соответственно), в 1440р — 105 к/с и 176 к/с соответственно, в 4К — 104 и 175 к/с соответственно.

CS 2 шла с пресетом High и Low. В первом случае средняя частота кадров в этой игре была в Full HD на уровне 334 к/с (5700) и 562 к/с (5700Х3D), в 1440р — 333 к/с и 547 к/с соответственно, в 4К — 303 к/с и 388 к/с соответственно. Во втором случае средний FPS составлял в 1080р 371 к/с и 652 к/с соответственно, в 1440р — 378 и 650 к/с соответственно, в 4К — 376 к/с и 641 к/с соответственно.