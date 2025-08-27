Насколько большой разрыв между бюджетным i3-12100 и средним Ryzen 7700 в играх

RDR 2 тестировалась с Medium Details. В среднем в ней частота кадров составляла 110 к/с (12100) и 173 к/с (7700).

Игра Stalker 2 запускалась на настройках графики Low. Средняя производительность в ней находилась в районе 92 к/с (12100) и 110 к/с (7700).

Silent Hill 2 шла с графикой Low. Средний FPS в ней равнялся 134 к/с (12100) и 121 к/с (7700).

В игре Starfield с низким пресетом удалось в среднем получить 74 к/с (12100) и 111 к/с (7700).

Oblivion Remastered шла на настройках графики Low. Средняя частота кадров в этой игре составляла 91 к/с (Intel) и 126 к/с (AMD).

The Witcher 3 запускалась с пресетом Medium. Средняя производительность в этом проекте равнялась 155 к/с (12100) и 217 к/с (7700).

В COD Warzone удалось с пресетом Balanced получить в среднем 132 к/с (12100) и 222 к/с (7700).

Вывод

Ryzen 7700 в среднем обгонял i3-12100 на 34% (182 к/с и 136 к/с соответственно).