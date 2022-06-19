Насколько компьютер из запчастей на AliExpress дешевле такого же по российским ценам

На сегодняшний день, по словам автора портала 3DNews, можно заметить самую существенную разницу в стоимости комплектующих на AliExpress и в российских магазинах (например, DNS). Эксперт рассмотрел цены на запчасти для платформ LGA1200, LGA1700, AM4.

Если говорить о видеокартах, то они стоят действительно намного меньше при заказе из Китая. Особенно если сравнить стоимость по курсу QiWi. Из недорогих Radeon RX 580 8 Гбайт вы можете на AliExpress взять всего за 14 075 (12 177 рублей - по курсу QiWi) рублей (в российских магазинах её нет), GeForce GTX 1650 - за 14 011 (12 122) рублей (в DNS - за 23 499 рублей минимум), GeForce GTX 1650 SUPER - за 18 972 (16 346) рублей (в DNS - за 58 499 рублей), GeForce GTX 1660 SUPER - за 19 002 (16 372) рублей (в DNS - от 33 499 рублей), GeForce RTX 3050 - за 26 671 (22 979) рублей (в DNS - от 40 799 рублей).

Среди моделей средней ценовой категории больше всего разница в стоимости GeForce RTX 3060 (39 037 (34 357) рублей на AliExpress и 58 999 рублей в DNS), GeForce RTX 3060 Ti (42 538 (36 783) рублей и 60 999 рублей соответственно).

Из дорогих видеокарт GeForce RTX 3070 будет стоить на AliExpress от 59 635 (51 924) рублей, а в DNS - от 78 499 рублей, Radeon RX 6800 - от 91 926 (79 202) рублей и от 111 999 рублей соответственно, Radeon RX 6800 XT - минимум 77 215 (66 804) рублей и 102 999 рублей, GeForce RTX 3080 10 Гбайт - от 77 215 (66 804) и от 115 999 рублей.

Что касается материнских плат, то ситуация примерно та же. MSI B450M MORTAR MAX можно приобрести на AliExpress за 4 970 (4 282) рублей, а в DNS - за 5 999 рублей; MSI MAG B560M MORTAR WIFI - за 10 655 (9 181) рублей и 12 999 рублей соответственно; GIGABYTE B660M GAMING DDR4 - за 9 547 (8 226) рублей и 7 999 рублей.

Все цены указаны по состоянию на 11 июня 2022 года.