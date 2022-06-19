Насколько компьютер из запчастей на AliExpress дешевле такого же по российским ценам

Насколько компьютер из запчастей на AliExpress дешевле такого же по российским ценамВыяснил эксперт
На сегодняшний день, по словам автора портала 3DNews, можно заметить самую существенную разницу в стоимости комплектующих на AliExpress и в российских магазинах (например, DNS). Эксперт рассмотрел цены на запчасти для платформ LGA1200, LGA1700, AM4.
Если говорить о видеокартах, то они стоят действительно намного меньше при заказе из Китая. Особенно если сравнить стоимость по курсу QiWi. Из недорогих Radeon RX 580 8 Гбайт вы можете на AliExpress взять всего за 14 075 (12 177 рублей - по курсу QiWi) рублей (в российских магазинах её нет), GeForce GTX 1650 - за 14 011 (12 122) рублей (в DNS - за 23 499 рублей минимум), GeForce GTX 1650 SUPER - за 18 972 (16 346) рублей (в DNS - за 58 499 рублей), GeForce GTX 1660 SUPER - за 19 002 (16 372) рублей (в DNS - от 33 499 рублей), GeForce RTX 3050 - за 26 671 (22 979) рублей (в DNS - от 40 799 рублей).
Среди моделей средней ценовой категории больше всего разница в стоимости GeForce RTX 3060 (39 037 (34 357) рублей на AliExpress и 58 999 рублей в DNS), GeForce RTX 3060 Ti (42 538 (36 783) рублей и 60 999 рублей соответственно).
Из дорогих видеокарт GeForce RTX 3070 будет стоить на AliExpress от 59 635 (51 924) рублей, а в DNS - от 78 499 рублей, Radeon RX 6800 - от 91 926 (79 202) рублей и от 111 999 рублей соответственно, Radeon RX 6800 XT - минимум 77 215 (66 804) рублей и 102 999 рублей, GeForce RTX 3080 10 Гбайт - от 77 215 (66 804) и от 115 999 рублей.
Что касается материнских плат, то ситуация примерно та же. MSI B450M MORTAR MAX можно приобрести на AliExpress за 4 970 (4 282) рублей, а в DNS - за 5 999 рублей; MSI MAG B560M MORTAR WIFI - за 10 655 (9 181) рублей и 12 999 рублей соответственно; GIGABYTE B660M GAMING DDR4 - за 9 547 (8 226) рублей и 7 999 рублей.
Все цены указаны по состоянию на 11 июня 2022 года.
Вывод
В целом «игровая» сборка без дискретной графики на базе процессора AMD Ryzen 3 PRO 3200G (из «Компьютера месяца») и Intel Core i3-10100F (на AliExpress) оказалась в зависимости от курса валюты дороже на 2 500 рублей или дешевле на 1 500 рублей (по курсу QiWi) при заказе из Китая: 37 500 рублей против 40 000 (36 000) рублей.
Стартовая сборка на процессоре AMD Ryzen 3 1200 либо Intel Core i3-10105F (из «Компьютера месяца»), AMD Ryzen 5 5500 либо Intel Core i3-12100F (с AliExpress) с курсом QiWi вышла дешевле. Разница составила 5 000 рублей с AMD и 8 000 рублей с Intel.
С базовой сборкой аналогичная ситуация. Конфигурация с AliExpress на основе AMD Ryzen 5 5600X либо Intel Core i5-12400F вышла дешевле по курсу QiWi, чем сборки с комплектующими из России на базе AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i3-12100F. Сэкономить получится 7 500 рублей при покупке сборки с AMD и 4 500 рублей при заказе сборки с Intel.
Разница между оптимальными конфигурациями с AMD Ryzen 5 5600X либо Intel Core i5-12400F, («Компьютер месяца»), AMD Ryzen 7 5800X либо Intel Core i5-12600K (AliExpress) с курсом QiWi меньше при заказе из Китая, а без обращения к этому курсу - при покупке в российских магазинах. Комплект с AMD будет стоить в России 120 000 рублей, а в Китае - 128 000 рублей или 115 000 рублей (однако цена на AliExpress указана без учёта таможенной пошлины), с Intel - 119 500 рублей и 130 500/117 000 рублей соответственно.
Похожие результаты получаются и при сравнении продвинутых комплектов из Китая и из России. Отечественный вариант сборки предполагает покупку процессора AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5-12600K, китайский - AMD Ryzen 9 5900X либо Intel Core i7-12700KF. Стоить всё в целом будет, если не учитывать выплату таможенной пошлины и применять курс QiWi, с AMD - 155 500 рублей с AliExpress и 161 000 рублей в России, с Intel - 160 000 рублей и 165 500 рублей соответственно.
Поэтому не все запчасти имеет смысл искать именно на AliExpress.
Полные данные о комплектующих смотрите на изображениях.