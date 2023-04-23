Насколько лучше будут работать игры после замены RTX 2060 на 3060 Ti

В Fortnite Chapter 4 с пресетом Custom удалось в среднем получить 60 к/с с RTX 2060 и 96 к/с с RTX 3060 Ti. Максимальная частота кадров составила 67 к/с и 107 к/с соответственно, минимальная - 48 к/с и 76 к/с.

God Of War запускалась с пресетом Original. Средняя частота кадров составила в данном случае 125 к/с (2060) и 138 к/с (3060 Ti), максимальная - 133 к/с и 154 к/с, минимальная - 113 и 108 к/с.

GTA 5 шла на настройках графики High. В среднем с ними удалось достичь 146 к/с с RTX 2060 и 163 к/с с RTX 3060 Ti. Максимальная производительность при этом равнялась 193 к/с и 188 к/с соответственно, минимальная - 122 и 136 к/с.

В Metro Exodus с пресетом High средний FPS находился на уровне 82 к/с (с RTX 2060) и 126 к/с (с RTX 3060 Ti), максимальный - 108 и 165 к/с, минимальный - 58 и 92 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом и средней производительностью 57 к/с и 98 к/с (с RTX 2060 и 3060 Ti соответственно). Максимально в игре удалось получить 64 к/с и 113 к/с соответственно, минимально - 54 и 90 к/с.