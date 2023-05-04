Насколько отличаются друг от друга игровые процессоры AMD: сравнение Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D

В играх выше производительность была то у Ryzen 7 7800X3D, то у его конкурента. Однако иногда частота кадров у обоих процессоров в игре оказывалась одинаковой.

В Battlefield V с высоким пресетом в 1080p удалось получить 351 к/с (с R7) и 365 к/с (с R9), в 4К - 230 к/с и 228 к/с соответственно.

Far Cry 6 запускалась на высоких настройках графики. В Full HD частота кадров составляла 194 к/с (с Ryzen 7) и 176 к/с (с Ryzen 9), в 4К - 142 к/с и 141 к/с (с R7 и R9 соответственно).

Cyberpunk 2077 шла с пресетом Highest. Производительность в этом случае в 1080p равнялась 220 к/с и 224 к/с (с Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D соответственно), в 1440p - 155 к/с с обоими процессорами, в 4К - 77 к/с с обоими процессорами.

Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках графики. Частота кадров в этой игре в 1080p находилась на уровне 208 к/с - с Ryzen 7 и 206 к/с - с Ryzen 9, в 4К - 135 к/с в обоих случаях.

В игре Spiderman Remastered с высокими параметрами графики производительность составила 152 к/с с R7 и 150 к/с с R9, в 4К - 129 к/с и 127 к/с соответственно.

В целом производительность в играх выше была у процессора Ryzen 7 7800X3D, но всего на 0,5% (181 к/с у Ryzen 7 и 180 к/с у Ryzen 9).

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