Насколько отличаются два легендарных игровых процессора Ryzen 7 5800X3D и 7800X3D

Насколько отличаются два легендарных игровых процессора Ryzen 7 5800X3D и 7800X3DИх сравнили в рабочих программах и в играх
В выпуске на YouTube-канале NJ Tech эксперты выяснили, велика ли разница в играх и программах между процессорами Ryzen 7 5800X3D и 7800X3D.
В Cinebench R23 Scores с точки зрения производительности как в однопоточном, так и во многопоточном режиме лидировал Ryzen 7 7800X3D. Разница между ним и 5800X3D составляла 28% (Muti-core) и 19% (Single-core). В Corona 1.3 она составила 32%, в CPU-Z - 20% (многопоточный режим) и 2% (однопоточный режим), в GeekBench 5 - 31% и 19% соответственно, в V-Ray - 41%. С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
В A Plague Tale: Requiem с DX12, высоким пресетом, RO-Ultra графикой в 1080p с RTX 4090 средняя частота кадров равнялась 117 к/с (5800X3D) и 131 к/с (7800X3D), в 1440p - 116 к/с и 129 к/с, в 1080p с RTX 3080 - 104 к/с и 115 к/с.
Spider-Man Remastered запускалась с DX12, очень высоким пресетом, TAA, Ray Tracing 6. В среднем производительность в этой игре с RTX 4090 в 1080p составила 120 к/с (R7 5800X3D) и 153 к/с (R7 7800X3D), в 1440p - 119 к/с и 142 к/с соответственно. В разрешении 1080p с видеокартой RTX 3080 частота кадров равнялась 102 к/с и 116 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла с DX12, пресетом High, текстурами High. Средняя производительность в этой игре равнялась с RTX 4090 в 1080p - 114 к/с (R7 5800X3D) и 131 к/с (R7 7800X3D), в 1440p - со 112 к/с и 129 к/с, с RTX 3080 в 1080p - со 102 и 116 к/с.
В Far Cry 6 с DX12, пресетом High, TAA средняя частота кадров находилась на уровне с RTX 4090 в 1080p - 162 к/с (R7 5800X3D) и 207 к/с (R7 7800X3D), в 1440p - 162 к/с и 206 к/с, с RTX 3080 в 1080p - со 161 к/с и 203 к/с.
Shadow of the Tomb Raider запускалась с DX12, настройками графики Highest, TAA. Средний FPS в этом случае равнялся с RTX 4080 в 1080p - 261 к/с и 328 к/с (с R7 5800X3D и 7800X3D), в 1440p - с 244 к/с и 261 к/с, с RTX 3080 в 1080p - со 184 к/с и 186 к/с.
С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.
В целом во всех 25 играх разница по средней производительности между Ryzen 7 5800X3D и 7800X3D с RTX 4090 в 1080p составляла 18,5% (281 к/с и 333 к/с соответственно), в 1440p - 16% (278 к/с и 323 к/с), с RTX 3080 в 1080p - 13% (259 к/с и 292 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- процессор AMD Ryzen 7 7800X3D/Ryzen 7 5800X3D;
- материнская плата MSI X670P Pro WIFI/Gigabyte X570 Aorus Elite;
- оперативная память DDR5 6000MHz CL36 2x16GB/DDR4 3200MHz CL16 2x16GB;
- система охлаждения MSI MAG 360 AIO;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта MSI RTX 4090 Gaming/ASUS RTX 3080 12GB TUF GAMING.