Насколько отличаются два легендарных игровых процессора Ryzen 7 5800X3D и 7800X3D

В A Plague Tale: Requiem с DX12, высоким пресетом, RO-Ultra графикой в 1080p с RTX 4090 средняя частота кадров равнялась 117 к/с (5800X3D) и 131 к/с (7800X3D), в 1440p - 116 к/с и 129 к/с, в 1080p с RTX 3080 - 104 к/с и 115 к/с.

Spider-Man Remastered запускалась с DX12, очень высоким пресетом, TAA, Ray Tracing 6. В среднем производительность в этой игре с RTX 4090 в 1080p составила 120 к/с (R7 5800X3D) и 153 к/с (R7 7800X3D), в 1440p - 119 к/с и 142 к/с соответственно. В разрешении 1080p с видеокартой RTX 3080 частота кадров равнялась 102 к/с и 116 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла с DX12, пресетом High, текстурами High. Средняя производительность в этой игре равнялась с RTX 4090 в 1080p - 114 к/с (R7 5800X3D) и 131 к/с (R7 7800X3D), в 1440p - со 112 к/с и 129 к/с, с RTX 3080 в 1080p - со 102 и 116 к/с.

В Far Cry 6 с DX12, пресетом High, TAA средняя частота кадров находилась на уровне с RTX 4090 в 1080p - 162 к/с (R7 5800X3D) и 207 к/с (R7 7800X3D), в 1440p - 162 к/с и 206 к/с, с RTX 3080 в 1080p - со 161 к/с и 203 к/с.

Shadow of the Tomb Raider запускалась с DX12, настройками графики Highest, TAA. Средний FPS в этом случае равнялся с RTX 4080 в 1080p - 261 к/с и 328 к/с (с R7 5800X3D и 7800X3D), в 1440p - с 244 к/с и 261 к/с, с RTX 3080 в 1080p - со 184 к/с и 186 к/с.

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