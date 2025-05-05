Насколько велика разница между бюджетными видеокартами RX 580 8 ГБ и RX 6600 8 ГБ

Oblivion Remastered запускалась с пресетом Medium, TSR AA, Lumen Low. В среднем в ней удалось получить 23 к/с (RX 580) и 46 к/с (RX 6600).

The Last of Us Part II шла на настройках графики High, No Upscale, TAA Native. Средний FPS здесь составлял 54 к/с (580) и 88 к/с (6600).

Игра Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой High. В среднем в ней частота кадров находилась в районе 34 к/с (580) и 67 к/с (6600).

В игре Kingdom Come Deliverance 2 с пресетом Medium, SMAA T2X средний FPS равнялся 43 к/с (580) и 79 к/с (6600).

God of War Ragnarok шла с графикой High, TAA Native. Средняя производительность в ней составляла 34 к/с (580) и 53 к/с (6600).