Насколько велика разница между игровыми процессорами Ryzen 5700X3D и 7800X3D

Тестовый стенд включал матплату Gigabyte Aorus master B550/Asrock x670E PG Lightning, процессор AMD Ryzen 7 5700x3D @ 4.1GHz/AMD Ryzen 7 7800x3D @ 5GHz, оперативную память XPG 4x8GB = 32gb 3600mhz/Corsair (2x16GB) 6200MHz DDR5, видеокарту Galax RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6x, операционную систему Windows 10 - Version 22H2, накопитель XPG 1TB GAMMIX S70 Blade Gen4, блок питания Corsair HX1000i Fully Modular (1000w).

Hogwarts Legacy запускалась с ультра-графикой. В 1080р в ней в среднем удалось получить 52 к/с (5700Х3D) и 67 к/с (7800Х3D), в 1440р - 53 и 68 к/с соответственно, в 4К - 46 и 51 к/с соответственно.

God Of War Ragnarok тестировалась с низким пресетом и DLSS Quality. Средняя производительность в ней в 1080р составляла 274 к/с (5700Х3D) и 315 к/с (7800Х3D), в 1440р - 252 к/с и 257 к/с соответственно.

God Of War шла с DLSS Performance, пресетом Low. Средняя частота кадров в игре в 1080р равнялась 264 к/с (5700Х3D) и 334 к/с (7800Х3D), в 1440р - 266 и 295 к/с соответственно, в 4К - 201 и 198 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS в ней в Full HD был на уровне 167 к/с (5700Х3D) и 214 к/с (7800Х3D), в 2К - 166 и 195 к/с соответственно, в 4К - 109 и 113 к/с соответственно.

В игре Stalker 2 с низкой графикой удалось получить в среднем в 1080р - 101 к/с (5700Х3D) и 147 к/с (7800Х3D), в 1440р - 102 к/с и 132 к/с соответственно, в 4К - 98 и 96 к/с соответственно.