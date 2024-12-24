Насколько велика разница между народным Ryzen 5 7500F и дорогим игровым 7800X3D

Насколько велика разница между народным Ryzen 5 7500F и дорогим игровым 7800X3DОтличались друг от друга они максимум на 20% и не везде
Тестовый стенд включал видеокарту RTX 4070 Ti Super, оперативную память 32 ГБ DDR5 (6400). Все игры запускались при этом в 2К.
В CS2 процессор 7500F показал в среднем 339 к/с, а 7800Х3D - 358 к/с. Deadlock шла с максимальной графикой, но в ней по FPS разницы между чипами не было вообще.
S.T.A.L.K.E.R. 2 запускалась тоже с максимальными настройками графики. У 7500F в ней частота кадров была стабильно 60 к/с, а у 7800Х3D - 75-80 к/с.
God of War: Ragnarök тестировалась с ультра-пресетом. Разницы в ней между процессорами не было.
В Path of Exile производительность у 7500F вообще не доходит до 180 к/с, а вот конкурент держится примерно на этом уровне.
Helldivers тестировалась с ультра-графикой в 1440p. В ней снова у сборок был полный паритет. Практически такая же ситуация в Warhammer 40,000: Space Marine 2.
В целом в обычных играх, кроме "Таркова", разница между 7800Х3D и 7500F составляла максимум 20%. При этом Ryzen 7 7800X3D дороже конкурента в четыре раза. Это доказательство того, что вовсе не обязательно под игры брать топовые процессоры.