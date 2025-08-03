Насколько велика разница между RTX 3060 Ti и 3070 в современных играх

Тестовый стенд состоял из матплаты ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативной памяти G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессора AMD RYZEN 7 7700X, системы охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопителя WD BLACK SN850X, блока питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпуса Lian Li Lancool III RGB.

Игра Marvel's Spider-Man 2 шла с пресетом Very High. Средняя частота кадров в ней составляла 47 к/с (3060 Ti) и 54 к/с (3070).

В Indiana Jones and the Great Circle на настройках графики High средний FPS равнялся 54 к/с (3060 Ti) и 63 к/с (3070).

Horizon Forbidden West запускалась с графикой Very High. Средняя производительность в этой игре была на уровне 52 к/с (3060 Ti) и 59 к/с (3070).

Senua's Saga Hellblade II тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 39 к/с (3060 Ti) и 45 к/с (3070).

Call of Duty: Black Ops 6 шла с графикой Ultra. В среднем удалось получить в этой игре 70 к/с (3060 Ti) и 80 к/с (3070).

Call of Duty: Modern Warfare 3 запускалась тоже с пресетом Ultrа. Средняя производительность в ней была в районе 68 к/с (3060 Ti) и 78 к/с (3070).