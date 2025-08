Насколько велика разница между RTX 3060 Ti и 3070 в современных играх

God of War Ragnarök запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре была на уровне 64 к/с и 75 к/с (с 3060 Ti и 3070 соответственно).

Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась на настройках графики High. В среднем удалось получить здесь 48 к/с (3060 Ti) и 56 к/с (3070).

Black Myth Wukong шла с пресетом Cinematic. Средняя производительность в этой игре составляла 35 к/с (3060 Ti) и 40 к/с (3070).

В The Last of Us с графикой Ultra средняя частота кадров равнялась 35 к/с (3060 Ti) и 40 к/с (3070).

Игра Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Custom. В среднем здесь производительность находилась на уровне 57 к/с (3060 Ti) и 70 к/с (3070).

Red Dead Redemption 2 тестировалась с графикой Ultra. Средняя частота кадров равнялась в этой игре 60 к/с в обоих случаях.

Вывод

По среднему FPS во всех играх RTX 3070 была быстрее 3060 Ti на 15% (60 к/с и 52 к/с соответственно).