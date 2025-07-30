Насколько велика разница между RTX 5050 и 4060

Тестовый стенд включал, помимо 5050 и 4060 на 8 ГБ, процессор i9-14900K, воздушный кулер на 125 Вт, 32 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5 6000 МГц.

Baldur's Gate 3 шла с ультра-пресетом, DLAA. Средняя частота кадров в ней составляла 101 к/с (с 5050) и 109 к/с (с 4060).

Cyberpunk 2077 запускался с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 72 к/с (5050) и 66 к/с (4060).

В игре Grand Theft Auto V Enhanced с Max. RT Preset, DLAA средняя производительность находилась в районе 66 к/с (5050) и 71 к/с (4060).