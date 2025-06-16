Насколько велика разница между Ryzen 5 7600 и Ryzen 7 7800X3D в играх

Игра A Plaque Tale Requiem запускалась с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 151 к/с (R5 7600) и 154 к/с (R7 7800Х3D).

Kingdom Come Deliverance тестировалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 180 к/с (7600) и 262 к/с (7800Х3D).

CS 2 шла с пресетом Medium. Средняя производительность здесь составляла 473 к/с (7600) и 617 к/с (7800Х3D).

В игре Cyberpunk 2077 с графикой High, RT Off в среднем частота кадров была на уровне 132 к/с (7600) и 148 к/с (7800Х3D).

Doom Eternal запускалась на настройках графики Medium. Средний FPS в ней находился в районе 397 к/с (7600) и 432 к/с (7800Х3D).

Far Cry 6 тестировалась с пресетом High. Средняя частота кадров равнялась в этой игре 132 к/с (7600) и 207 к/с (7800Х3D).