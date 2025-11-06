Насколько велика разница между Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7800X3D

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7600X/Ryzen 7 7800X3D, видеокарту MSI RTX 4090 24GB 3X E OC Ventus, оперативную память Corsair Vengeance 32GB DDR5 (2x16) 6000MHz CL30, матплату ASUS TUF X670-E Plus, систему охлаждения Arctic Liquid Freezer ii 420, блок питания Corsair RM1000X (2021), SSD Lexar 4TB M.2 NVME NM790 Gen4x4, операционную систему Windows 11 Pro (24H2).

Запускались такие игры, как Counter-Strike 2, Dota 2, BeamNG.Drive, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Fortnite, Naraka: Bladepoint, PUBG: Battlegrounds, Assetto Corsa, The Witcher 3: Wild Hunt, Rainbow Six: Siege, Cyberpunk 2077, Apex Legends, Black Myth: Wukong, Rust, Civilization VI, Valorant, Minecraft, War Thunder.

Counter-Strike 2 шла с графикой Low и High. В первом случае в 1080р средний FPS находился на уровне 849 к/с (7600Х) и 904 к/с (7800Х3D), в 1440р - 827 и 893 к/с соответственно, в 4К - 704 и 752 к/с соответственно. Во втором случае средняя частота кадров в FHD равнялась 677 и 746 к/с соответственно, в 2К - 589 и 627 к/с соответственно, в 4К - 371 и 384 к/с соответственно.

Dota 2 тестировалась на настройках графики High. Средняя производительность в этой игре в 1080р составляла 416 к/с (7600Х) и 571 к/с (7800Х3D), в 1440р - 413 и 572 к/с соответственно, в 4К - 425 к/с и 542 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь в 1080р была на уровне 298 к/с (7600Х) и 317 к/с (7800Х3D), в 1440р - 279 и 290 к/с соответственно, в 4К - 224 к/с и 227 к/с соответственно.

В игре PUBG: Battlegrounds с настройками графики Medium удалось в среднем получить в 1080р - 266 к/с (7600Х) и 367 к/с (7800Х3D), в 1440р - 263 к/с и 355 к/с соответственно, в 4К - 249 к/с и 295 к/с соответственно.