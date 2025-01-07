Насколько велика разница между Ryzen 9800X3D и 5700X3D в играх

Насколько велика разница между Ryzen 9800X3D и 5700X3D в играхВ Full HD 9800X3D превзошёл конкурента почти на 50%
Игра PUBG шла с низким пресетом. В 4К разница между 9800X3D и 5700X3D по среднему FPS составляла 100 к/с, в 1440p — 126 к/с, в 1080p — 139 к/с в пользу старшей модели.
В Fortnite ситуация была похожей. Тоже 9800X3D довольно сильно вырывался вперёд. В 4К — на 155 к/с, в 1440p — на 173 к/с и в 1080p — на 168 к/с.
А вот в Cyberpunk и RDR 2 всё было наоборот. Топовый 9800X3D превосходил по средней частоте кадров 5700X3D не особо сильно. Например, в Cyberpunk 2077 в 4К — на 4% (134 и 129 к/с), в 1440p — на 19% (227 и 191 к/с).
Все результаты тестирования вы можете увидеть ниже в видео. Выше — средние замеры во всех проектах.
Вывод
В целом по средней частоте кадров во всех играх 9800X3D оказался быстрее 5700X3D на 33% (4К, 288 к/с и 216 к/с), 41% (1440p, 358 к/с и 253 к/с) и 46% (1080p, 383 к/с и 262 к/с).
Тестовый стенд 1:
- процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;
- видеокарта MSI Gaming Trio GeForce RTX 4090 24GB;
- матплата Gigabyte X670E Aorus Xtreme;
- система охлаждения Corsair H115i Elite Capellix;
- оперативная память 64GB SK Hynix A Die Green PCB (2×32GB);
- накопитель Gigabyte AORUS 10K Gen5 10 000 2TB;
- блок питания Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W;
- корпус Open Benchtable V2 Black;
- операционная система Windows 11 Pro Version: 10.0.22 631 Build 22 631.
Тестовый стенд 2:
- процессор AMD Ryzen 7 5700X3D;
- видеокарта MSI Gaming Trio GeForce RTX 4090 24GB;
- матплата Gigabyte X570 AORUS Master Rev 1.0;
- система охлаждения Corsair H115i Elite Capellix;
- оперативная память 64GB G. Skill Ripjaws 3600CL16 Rated (2×16GB);
- накопитель Gigabyte AORUS 10K Gen5 10 000 2TB;
- блок питания Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W;
- корпус Open Benchtable V2 Black;
- операционная система Windows 11 Pro Version: 10.0.26 100 Build 26 100.