Насколько велика разница между Ryzen 9800X3D и 5700X3D в играх

Игра PUBG шла с низким пресетом. В 4К разница между 9800X3D и 5700X3D по среднему FPS составляла 100 к/с, в 1440p — 126 к/с, в 1080p — 139 к/с в пользу старшей модели.

В Fortnite ситуация была похожей. Тоже 9800X3D довольно сильно вырывался вперёд. В 4К — на 155 к/с, в 1440p — на 173 к/с и в 1080p — на 168 к/с.

А вот в Cyberpunk и RDR 2 всё было наоборот. Топовый 9800X3D превосходил по средней частоте кадров 5700X3D не особо сильно. Например, в Cyberpunk 2077 в 4К — на 4% (134 и 129 к/с), в 1440p — на 19% (227 и 191 к/с).