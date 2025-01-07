Компьютеры
Опубликовано 07 января 2025, 09:00
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Насколько велика разница между Ryzen 9800X3D и 5700X3D в играх

В Full HD 9800X3D превзошёл конкурента почти на 50%
Новый Ryzen 9800X3D сравнили со старым 5700X3D в «тяжёлых» играх. В одном из выпусков на YouTube-канале pyurologie протестировали в 1080p, 1440p и 4К процессоры Ryzen 9800X3D и 5700X3D.
Насколько велика разница между Ryzen 9800X3D и 5700X3D в играх
© pyurologie

Игра PUBG шла с низким пресетом. В 4К разница между 9800X3D и 5700X3D по среднему FPS составляла 100 к/с, в 1440p — 126 к/с, в 1080p — 139 к/с в пользу старшей модели.

В Fortnite ситуация была похожей. Тоже 9800X3D довольно сильно вырывался вперёд. В 4К — на 155 к/с, в 1440p — на 173 к/с и в 1080p — на 168 к/с.

А вот в Cyberpunk и RDR 2 всё было наоборот. Топовый 9800X3D превосходил по средней частоте кадров 5700X3D не особо сильно. Например, в Cyberpunk 2077 в 4К — на 4% (134 и 129 к/с), в 1440p — на 19% (227 и 191 к/с).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© pyurologie

Все результаты тестирования вы можете увидеть ниже в видео. Выше — средние замеры во всех проектах.

Вывод

В целом по средней частоте кадров во всех играх 9800X3D оказался быстрее 5700X3D на 33% (4К, 288 к/с и 216 к/с), 41% (1440p, 358 к/с и 253 к/с) и 46% (1080p, 383 к/с и 262 к/с).

Тестовый стенд 1:

  • процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;
  • видеокарта MSI Gaming Trio GeForce RTX 4090 24GB;
  • матплата Gigabyte X670E Aorus Xtreme;
  • система охлаждения Corsair H115i Elite Capellix;
  • оперативная память 64GB SK Hynix A Die Green PCB (2×32GB);
  • накопитель Gigabyte AORUS 10K Gen5 10 000 2TB;
  • блок питания Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W;
  • корпус Open Benchtable V2 Black;
  • операционная система Windows 11 Pro Version: 10.0.22 631 Build 22 631.

Тестовый стенд 2:

  • процессор AMD Ryzen 7 5700X3D;
  • видеокарта MSI Gaming Trio GeForce RTX 4090 24GB;
  • матплата Gigabyte X570 AORUS Master Rev 1.0;
  • система охлаждения Corsair H115i Elite Capellix;
  • оперативная память 64GB G. Skill Ripjaws 3600CL16 Rated (2×16GB);
  • накопитель Gigabyte AORUS 10K Gen5 10 000 2TB;
  • блок питания Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200W;
  • корпус Open Benchtable V2 Black;
  • операционная система Windows 11 Pro Version: 10.0.26 100 Build 26 100.