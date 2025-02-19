Насколько всё плохо? Бюджетный ПК из i3−12100F и RTX 3050 6 ГБ протестировали в играх

Игра The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen шла с высоким пресетом. Средняя производительность здесь составляла 65 к/с.

PUBG запускалась на высоких настройках графики. В среднем FPS в этой игре равнялся 99 к/с.

В игре Hogwarts Legacy с графикой High, DLSS Quality средняя частота кадров находилась на уровне 50 к/с.

Grand Theft Auto V тестировалась с пресетом Very High, FXAA On, MSAA x2. В среднем в этой игре производительность была в районе 82 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-графикой, RT On. Средняя производительность в ней составляла 65 к/с.