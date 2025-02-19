Насколько всё плохо? Бюджетный ПК из i3−12100F и RTX 3050 6 ГБ протестировали в играх

Опубликовано 19 февраля 2025, 02:151 мин.
Насколько всё плохо? Бюджетный ПК из i3−12100F и RTX 3050 6 ГБ протестировали в играхВ среднем FPS оказался выше 60 к/с
На YouTube-канале PC Support & Gaming Test запустили в Full HD сборку RTX 3050 6 ГБ + i3 12100F. Всего был 21 игровой проект.
Игра The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen шла с высоким пресетом. Средняя производительность здесь составляла 65 к/с.
PUBG запускалась на высоких настройках графики. В среднем FPS в этой игре равнялся 99 к/с.
В игре Hogwarts Legacy с графикой High, DLSS Quality средняя частота кадров находилась на уровне 50 к/с.
Grand Theft Auto V тестировалась с пресетом Very High, FXAA On, MSAA x2. В среднем в этой игре производительность была в районе 82 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с ультра-графикой, RT On. Средняя производительность в ней составляла 65 к/с.
Со всеми остальными замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
В среднем с Core i3−12100F и RTX 3050 удалось в играх получить 65 к/с (в 1080p).
Тестовый стенд:
- видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3050 Windforce OC 6GB GDDR6;
- процессор Intel Core i3−12100F;
- оперативная память Corsair Vengeance LPX 16GB (2 X 8GB) DDR4 3200 MHz;
- матплата MSI PRO B760M-E;
- блок питания Corsair CX750M 750W;
- накопитель WD Green 2x1TB M.2 NVMe Gen 3;
- система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2.
Источник: PC Support & Gaming Test
Автор:Валерия Филимонова
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