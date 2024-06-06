Назван прирост при переходе с Ryzen 5 5600X на Ryzen 7 5800X3D

Warzone 3 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p в ней удалось в среднем получить 163 к/с (Ryzen 5 5600X) и 219 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 152 к/с и 218 к/с соответственно, в 4К — 155 к/с и 181 к/с соответственно. С DLSS Quality в разрешении Full HD средний FPS составил 157 к/с (Ryzen 5 5600X) и 218 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 2К — 156 к/с и 210 к/с соответственно, в 4К — 154 к/с и 186 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High. В этой игре в 1080p средняя частота кадров составляла 222 к/с (Ryzen 5 5600X) и 236 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 202 к/с и 224 к/с соответственно, в 4К — 179 к/с и 197 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла на высоких настройках графики. В 1080p в этой игре удалось получить в среднем 144 к/с (Ryzen 5) и 196 к/с (Ryzen 7), в 1440p — 137 к/с и 162 к/с, в 4К — 87 к/с в обоих случаях. При DLSS Quality в разрешении 1080p средняя частота кадров составляла 138 к/с (Ryzen 5 5600X) и 195 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 137 к/с и 198 к/с соответственно, в 4К — 129 к/с и 131 к/с соответственно.

В игре Apex Legends с пресетом High удалось в среднем достичь в 1080p — 299 к/с (с R5) и 301 к/с (с R7), в 1440p — 298 к/с и 300 к/с соответственно, в 4К — 244 к/с в обоих случаях.

Rainbow Six Siege тестировалась на высоких настройках. Средняя производительность в ней равнялась в 1080p — 432 к/с (Ryzen 5) и 610 к/с (Ryzen 7), в 1440p — 400 к/с и 535 к/с, в 4К — 390 к/с и 420 к/с соответственно.

Игра Rust шла с максимальным пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла в 1080p — 143 к/с и 205 к/с (с Ryzen 5 и Ryzen 7 соответственно), в 1440p — 139 к/с и 202 к/с, в 4К — 130 к/с и 180 к/с соответственно.