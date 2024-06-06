Назван прирост при переходе с Ryzen 5 5600X на Ryzen 7 5800X3D

Назван прирост при переходе с Ryzen 5 5600X на Ryzen 7 5800X3DИх запускали в 1080p, 1440p и 4К
Warzone 3 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p в ней удалось в среднем получить 163 к/с (Ryzen 5 5600X) и 219 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 152 к/с и 218 к/с соответственно, в 4К — 155 к/с и 181 к/с соответственно. С DLSS Quality в разрешении Full HD средний FPS составил 157 к/с (Ryzen 5 5600X) и 218 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 2К — 156 к/с и 210 к/с соответственно, в 4К — 154 к/с и 186 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High. В этой игре в 1080p средняя частота кадров составляла 222 к/с (Ryzen 5 5600X) и 236 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 202 к/с и 224 к/с соответственно, в 4К — 179 к/с и 197 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла на высоких настройках графики. В 1080p в этой игре удалось получить в среднем 144 к/с (Ryzen 5) и 196 к/с (Ryzen 7), в 1440p — 137 к/с и 162 к/с, в 4К — 87 к/с в обоих случаях. При DLSS Quality в разрешении 1080p средняя частота кадров составляла 138 к/с (Ryzen 5 5600X) и 195 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 137 к/с и 198 к/с соответственно, в 4К — 129 к/с и 131 к/с соответственно.
В игре Apex Legends с пресетом High удалось в среднем достичь в 1080p — 299 к/с (с R5) и 301 к/с (с R7), в 1440p — 298 к/с и 300 к/с соответственно, в 4К — 244 к/с в обоих случаях.
Rainbow Six Siege тестировалась на высоких настройках. Средняя производительность в ней равнялась в 1080p — 432 к/с (Ryzen 5) и 610 к/с (Ryzen 7), в 1440p — 400 к/с и 535 к/с, в 4К — 390 к/с и 420 к/с соответственно.
Игра Rust шла с максимальным пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла в 1080p — 143 к/с и 205 к/с (с Ryzen 5 и Ryzen 7 соответственно), в 1440p — 139 к/с и 202 к/с, в 4К — 130 к/с и 180 к/с соответственно.
Игра The Witcher 3 шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней в 1080p составлял 276 к/с (Ryzen 5 5600X) и 295 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 193 к/с и 190 к/с, в 4К — 97 к/с в обоих случаях.
BeamNG Drive запускалась с графикой High. В среднем в этой игре частота кадров равнялась в 1080p — 237 к/с (R5) и 253 к/с (R7), в 1440p — 213 к/с и 233 к/с, в 4К — 188 к/с и 173 к/с соответственно.
В игре CS: GO 2 с пресетом Custom в 1080p удалось получить в среднем 332 к/с и 382 к/с (с Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X3D соответственно), в 1440p — 340 к/с и 384 к/с, в 4К — 260 к/с и 330 к/с соответственно.
Naraka Bladepoint тестировалась с пресетом High. Средний FPS в игре равнялся в 1080p — 310 к/с (R5) и 387 к/с (R7), в 1440p — 280 к/с и 282 к/с, в 4К — 185 к/с и 187 к/с соответственно.
Fortnite Chapter 5 S3 шла с графикой Performance. Средняя частота кадров в этой игре составляла в 1080p — 367 к/с (с Ryzen 5 5600X) и 595 к/с (с Ryzen 7 5800X3D), в 1440p — 373 к/с и 583 к/с, в 4К — 374 к/с и 545 к/с соответственно.
В игре Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом удалось в среднем в 1080p получить 151 к/с и 218 к/с (с R5 и R7 соответственно), в 1440p — 154 к/с и 194 к/с, в 4К — 133 к/с и 136 к/с соответственно.
Выводы
В целом в современных играх без учёта результатов с Ryzen 7 5800X3D разница между Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X3D в 1080p составляла 27% (256 к/с и 325 к/с), в 1440p — 22% (240 к/с и 292 к/с), в 4К — 14% (202 к/с и 231 к/с).
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 5 5600X/Ryzen 7 5800X3D;
- видеокарта MSI RTX 4090 24GB 3X E OC VENTUS;
- оперативная память Corsair 32GB DDR4 (2×16) 3200MHz CL18;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Corsair RM1000X (2021);
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).