Назван прирост производительности при переходе с GTX 1060 6 ГБ на RX 5700 XT 8 ГБ

Игра Hogwarts Legacy тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность в ней равнялась 44 к/с (GTX 1060) и 93 к/с (RX 5700 XT).

RDR 2 запускалась с пресетом High. Средний FPS в ней составлял 42 к/с (с GTX 1060) и 88 к/с (с RX 5700 XT).

Spiderman Remastered шла с пресетом High, RTX Off. В среднем удалось получить в ней 64 к/с (GTX 1060) и 121 к/с (RX 5700 XT).

В Starfield на низких настройках графики в среднем частота кадров равнялась 30 и 75 к/с (с GTX 1060 и RX 5700 XT соответственно).

The Witcher 3 тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 51 к/с (GTX 1060) и 101 к/с (RX 5700 XT).

Minecraft запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в этой игре равнялся 151 к/с (GTX 1060) и 231 к/с (RX 5700 XT).

Игра Dying Light 2 шла с пресетом Medium. Средняя производительность в ней равнялась 40 к/с (GTX 1060) и 91 к/с (RX 5700 XT).

Resident Evil 4 тестировалась с пресетом priotize graphics. В среднем удалось получить в игре 36 к/с (GTX 1060) и 92 к/с (RX 5700 XT).

В игре Last of Us на настройках графики Medium в среднем FPS составлял 45 к/с (GTX 1060) и 90 к/с (RX 5700 XT).

Вывод

Почти во всех играх RX 5700 XT была быстрее, чем GTX 1060, в два раза или больше. В целом же во всех проектах по среднему FPS разница между этими видеокартами составляла 104% (52 к/с и 106 к/с).

Характеристики игровых сборок: