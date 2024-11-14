Назван способ подобрать лучший SSD на AliExpress

Опубликовано 14 ноября 2024, 20:151 мин.
Назван способ подобрать лучший SSD на AliExpressИз дешёвых китайских, конечно
Эксперт YouTube-канала "НостальжиПК" объяснил, на что нужно обращать внимание при заказе недорогого SSD из Китая.
Из всех дешёвых накопителей на AliExpress сейчас выделяются два лучших. Это Goldenfir и KingSpec. Именно на них и стоит обращать внимание.
Goldenfir можно на распродажах взять за 700 рублей (128 ГБ). Результаты его тестирования - ниже.
KingSpec на 360 ГБ идёт с 3 годами гарантии. Если у вас также хороший корпус с нормальным продувом, то с этим SSD будет всё в порядке. Выше можете увидеть его замеры.