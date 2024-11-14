Назван способ подобрать лучший SSD на AliExpress

Из всех дешёвых накопителей на AliExpress сейчас выделяются два лучших. Это Goldenfir и KingSpec. Именно на них и стоит обращать внимание.

Goldenfir можно на распродажах взять за 700 рублей (128 ГБ). Результаты его тестирования - ниже.