Назван способ улучшить маломощный старый компьютер до игрового за 10 тысяч рублей

В CS: GO 2 с высоким пресетом на новом компьютере удалось получить 100−130 к/с в среднем и с нормальным графиком фреймтайма.

Metro Exodus запускалась на средних настройках. В ней было больше 80 к/с стабильно с полной загрузкой видеокарты.

GTA 5 шла на высоких настройках графики. Здесь тоже оказалось около 80 к/с в среднем.

Forza Horizon 5 заработала с высокой графикой. Удалось в ней добиться от 80 до 100 к/с.