Назван способ улучшить маломощный старый компьютер до игрового за 10 тысяч рублей

Назван способ улучшить маломощный старый компьютер до игрового за 10 тысяч рублейГлавное знать, какие компоненты покупать
Ведущий YouTube-канала разобрал старый офисный компьютер одного из своих подписчиков и превратил его в игровой, заменив «внутренности». Ушло у него на это всего 10 тысяч рублей.
Новая сборка включала процессор Intel Xeon E3−1240V2, видеокарту GTX 1060 3 ГБ, оперативную память GoodRAM Iridium DDR4 2×4 ГБ, 1600 МГц, кулер ID-Cooling SE-224-XTS, блок питания Be Quiet! System Power 9 (500 Вт, ATX, 20+4pin), корпус Aerocool Aero One Mini (с вертушками в комплекте).
В CS: GO 2 с высоким пресетом на новом компьютере удалось получить 100−130 к/с в среднем и с нормальным графиком фреймтайма.
Metro Exodus запускалась на средних настройках. В ней было больше 80 к/с стабильно с полной загрузкой видеокарты.
GTA 5 шла на высоких настройках графики. Здесь тоже оказалось около 80 к/с в среднем.
Forza Horizon 5 заработала с высокой графикой. Удалось в ней добиться от 80 до 100 к/с.