Названа лучшая бюджетная матплата для процессоров Intel 12-го поколения

Названа лучшая бюджетная матплата для процессоров Intel 12-го поколенияВыяснилось это по результатам тестирования нескольких моделей
Возможно, вы собираетесь приобрести недорогую матплату для игр. Но какую из плат на базе Intel B660 выбрать? Для этого специалист 3DNews протестировал восемь моделей материнских плат. Среди них - ASRock B660M-HDV, ASRock B660M Steel Legend, ASUS PRIME B660M-A D4, ASUS PRIME B660M-K D4, GIGABYTE B660M DS3H DDR4, GIGABYTE B660M GAMING DDR4, MSI PRO B660M-A DDR4, MSI PRO B660M-E DDR4. Все их характеристики вы можете увидеть ниже. При этом стоимость комплектующих актуальна на 24 мая 2022 года.
ASRock B660M-HDV отличается наличием 4 разъёмов для вентиляторов, M.2 2230 для подключения беспроводного модуля, сетевым контроллером Intel I219V. Однако есть у этой модели и существенные недостатки: только два слота DIMM, неполноценная печатная плата, нет системы охлаждения у VRM, нефункциональный BIOS и возможность получить некачественный звуковой кодек.
У ASRock B660M Steel Legend же из недостатков автор отметил лишь нефункциональный BIOS. А вот плюсов у этой платы очень много. Это и 5 портов для вентиляторов, и наличие M.2 2230, PCI Express 5.0, и 2,5-гигабитный сетевой контроллер, и 4 слота DIMM, и USB 3.2 Gen2 C-типа, и возможность охлаждения конвертера питания, и кнопка BIOS Flashback, и полноценный форм-фактор mATX, и LED-индикация загрузки системы.
Плата ASUS PRIME B660M-A D4 хороша тем, что у неё есть 4 слота DIMM, функциональный BIOS, USB 3.2 Gen2 A-типа на I/O-панели. Отличается модель также наличием нескольких HDMI и DisplayPort, неурезанным форм-фактором mATX. Среди недостатков - производитель сэкономил на системе охлаждения VRM.
ASUS PRIME B660M-K D4 сильно отличается от предыдущей. Минусов у неё оказалось крайне много, а плюс - всего один: это функциональный BIOS.
GIGABYTE B660M DS3H DDR4, в свою очередь, имеет только один недостаток. Он заключается в экономии на системе охлаждения VRM. При этом вам будут доступны функциональный BIOS, большое количество температурных датчиков, неурезанный форм-фактор mATX, кнопки перезагрузки и BIOS Flashback и многое другое.
GIGABYTE B660M GAMING DDR4 обладает примерно одинаковым числом минусов и плюсов. Здесь всего два слота DIMM, множество маркетинговых уловок, урезанная печатная плата, а также экономия на системе охлаждения VRM. В то же время вы получите множество датчиков температуры, функциональный BIOS, сетевой контроллер в 2,5 гигабит, BIOS Flashback и кнопки перезагрузки.
Из MSI PRO B660M-A DDR4 и MSI PRO B660M-E DDR4 значительно лучше оказалась первая модель. Из минусов у неё только возможность настраивать напряжение Vcore. В то же время у MSI PRO B660M-E DDR4 только одно преимущество, и оно заключается в наличии сетевого контроллера Intel I219V.
Тестирование матплат проводилось на сборке с процессором Intel Core i5-12600K/Intel Core i5-12400F, оперативной памятью Corsair Vengeance RGB PRO CMW32GX4M4K4400C18, DDR4-4400, 2 × 8 Гбайт, накопителем Intel 760p SSDPEKKW020T8X1, 2 Тбайт, видеокартой Palit GeForce RTX 3080 GAMING PRO, 10 Гбайт GDDR6X, блоком питания Corsair AX1500i, 1,5 кВт.
Все результаты тестирования вы можете посмотреть ниже.
Вывод
Как видно из замеров, для Core i5-12600K может подойти ASRock B660M Steel Legend и MSI PRO B660M-A DDR4 (в номинальном режиме работы). Оба устройства работают стабильно и нагреваются при этом слабо. Советует взять специалист также материнскую плату ASUS PRIME B660M-A D4. Что касается процессора Core i5-12400F, то к нему не подошла ни одна из представленных плат, поскольку все они обеспечивали нестабильную работу. Для i5-12400F из GIGABYTE лучше купить B660M GAMING X DDR4.
Абсолютно точно не рекомендует эксперт приобретать ASRock B660M-HDV, ASUS PRIME B660M-K D4, MSI PRO B660M-E DDR4.