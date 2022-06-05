Названа лучшая бюджетная матплата для процессоров Intel 12-го поколения

ASRock B660M-HDV отличается наличием 4 разъёмов для вентиляторов, M.2 2230 для подключения беспроводного модуля, сетевым контроллером Intel I219V. Однако есть у этой модели и существенные недостатки: только два слота DIMM, неполноценная печатная плата, нет системы охлаждения у VRM, нефункциональный BIOS и возможность получить некачественный звуковой кодек.

У ASRock B660M Steel Legend же из недостатков автор отметил лишь нефункциональный BIOS. А вот плюсов у этой платы очень много. Это и 5 портов для вентиляторов, и наличие M.2 2230, PCI Express 5.0, и 2,5-гигабитный сетевой контроллер, и 4 слота DIMM, и USB 3.2 Gen2 C-типа, и возможность охлаждения конвертера питания, и кнопка BIOS Flashback, и полноценный форм-фактор mATX, и LED-индикация загрузки системы.

Плата ASUS PRIME B660M-A D4 хороша тем, что у неё есть 4 слота DIMM, функциональный BIOS, USB 3.2 Gen2 A-типа на I/O-панели. Отличается модель также наличием нескольких HDMI и DisplayPort, неурезанным форм-фактором mATX. Среди недостатков - производитель сэкономил на системе охлаждения VRM.

ASUS PRIME B660M-K D4 сильно отличается от предыдущей. Минусов у неё оказалось крайне много, а плюс - всего один: это функциональный BIOS.

GIGABYTE B660M DS3H DDR4, в свою очередь, имеет только один недостаток. Он заключается в экономии на системе охлаждения VRM. При этом вам будут доступны функциональный BIOS, большое количество температурных датчиков, неурезанный форм-фактор mATX, кнопки перезагрузки и BIOS Flashback и многое другое.

GIGABYTE B660M GAMING DDR4 обладает примерно одинаковым числом минусов и плюсов. Здесь всего два слота DIMM, множество маркетинговых уловок, урезанная печатная плата, а также экономия на системе охлаждения VRM. В то же время вы получите множество датчиков температуры, функциональный BIOS, сетевой контроллер в 2,5 гигабит, BIOS Flashback и кнопки перезагрузки.

Из MSI PRO B660M-A DDR4 и MSI PRO B660M-E DDR4 значительно лучше оказалась первая модель. Из минусов у неё только возможность настраивать напряжение Vcore. В то же время у MSI PRO B660M-E DDR4 только одно преимущество, и оно заключается в наличии сетевого контроллера Intel I219V.

Тестирование матплат проводилось на сборке с процессором Intel Core i5-12600K/Intel Core i5-12400F, оперативной памятью Corsair Vengeance RGB PRO CMW32GX4M4K4400C18, DDR4-4400, 2 × 8 Гбайт, накопителем Intel 760p SSDPEKKW020T8X1, 2 Тбайт, видеокартой Palit GeForce RTX 3080 GAMING PRO, 10 Гбайт GDDR6X, блоком питания Corsair AX1500i, 1,5 кВт.

Все результаты тестирования вы можете посмотреть ниже.