Названы 10 лучших игровых компьютерных мышей 2021 года

Перед тем как перейти к обзору, авторы материала Зак Стори и Шарон Хардинг дали несколько советов по выбору компьютерной мышки. По их словам, нужно определиться с несколькими параметрами модели: оптическая или лазерная; беспроводная или проводная; охват мышки ладонью, ногтями или кончиками пальцев; наличие DPI, CPI, IPS, ускорения.

Лучшими, по мнению специалистов, стали гаджеты:

Лучшая игровая мышь - Razer Basilisk V3. Имеет 9 программируемых кнопок и 4 входа колеса прокрутки с различными режимами. Но неудобно, что колёсико мышки иногда начинает дребезжать или перемещаться влево и вправо. В качестве альтернативы авторы предлагают присмотреться к Razer DeathAdder V2: у неё нет такого количества настраиваемых кнопок и режимов.

Самая дорогая мышь - Logitech G502 Lightspeed. За большую стоимость вы получаете стильную мышь с возможностью беспроводной зарядки и системой регулировки веса. Устройство подойдёт для всех игр.

Лучшая беспроводная мышь - Razer DeathAdder V2 Pro. По форме напоминает проводную Razer DeathAdder V2. Из минусов - она не такая дешёвая и может показаться неудобной, если руки небольшие.

Лучшая бюджетная мышь - Corsair Katar Pro XT. Она очень лёгкая (2,68 унции, или около 76 граммов), удобная, со стильным внешним видом. Но при этом она не самая лёгкая из представленных, а её беспроводной вариант обойдётся лишь немного дороже (Corsair Katar Pro Wireless).