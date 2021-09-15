Компьютеры
Сегодня в 17:02
3 мин.

Названы 10 лучших игровых компьютерных мышей 2021 года

Они стали лидерами по определённым параметрам
Эксперты портала Tom's Hardware составили подборку игровых аксессуаров, которые точно стоит приобрести.
Названы 10 лучших игровых компьютерных мышей 2021 года

Перед тем как перейти к обзору, авторы материала Зак Стори и Шарон Хардинг дали несколько советов по выбору компьютерной мышки. По их словам, нужно определиться с несколькими параметрами модели: оптическая или лазерная; беспроводная или проводная; охват мышки ладонью, ногтями или кончиками пальцев; наличие DPI, CPI, IPS, ускорения.

Лучшими, по мнению специалистов, стали гаджеты:

  1. Лучшая игровая мышь - Razer Basilisk V3. Имеет 9 программируемых кнопок и 4 входа колеса прокрутки с различными режимами. Но неудобно, что колёсико мышки иногда начинает дребезжать или перемещаться влево и вправо. В качестве альтернативы авторы предлагают присмотреться к Razer DeathAdder V2: у неё нет такого количества настраиваемых кнопок и режимов.
  1. Самая дорогая мышь - Logitech G502 Lightspeed. За большую стоимость вы получаете стильную мышь с возможностью беспроводной зарядки и системой регулировки веса. Устройство подойдёт для всех игр.
  1. Лучшая беспроводная мышь - Razer DeathAdder V2 Pro. По форме напоминает проводную Razer DeathAdder V2. Из минусов - она не такая дешёвая и может показаться неудобной, если руки небольшие.
  1. Лучшая бюджетная мышь - Corsair Katar Pro XT. Она очень лёгкая (2,68 унции, или около 76 граммов), удобная, со стильным внешним видом. Но при этом она не самая лёгкая из представленных, а её беспроводной вариант обойдётся лишь немного дороже (Corsair Katar Pro Wireless).
  1. Лучшая игровая мышь для FPS - Glorious Model D-. Идеальна для прохождения шутеров от первого лица. Она лёгкая, без усилий скользит. Однако кнопки могут немного колебаться из стороны в стороны, а сама модель подходит только для игроков-левшей.
Названы 10 лучших игровых компьютерных мышей 2021 года
  1. Лучшая альтернатива Glorious Model D- - Cooler Master MM720. При тестировании мышь порадовала экспертов поддержкой безымянного пальца, необычным дизайном, отличной отзывчивостью кнопок, гибким и лёгким проводом. При этом шнур во время игры стал перекручиваться, что сделало её не очень комфортной. Также неудобными могут показаться пользователю боковые кнопки.
  1. Лучшая мышь для больших рук - Corsair Ironclaw RGB. Она очень удобна, оснащена качественным оптическим сенсором и несколькими дополнительными кнопками. Цена у мышки тоже довольно доступная. Но вес и необходимость её захвата только всей ладонью могут понравиться не всем.
  1. Лучшая универсальная беспроводная мышь - Razer Basilisk Ultimate. Отличается мощным полуинтеллектуальным датчиком Razer Focus + Optical. Также она способна долго работать без подзарядки и имеет функцию быстрой зарядки. Из недостатков - высокая цена и недостаточная чувствительность оптических кнопок.
  1. Лучшая мышь для MMO - Razer Naga Trinity. На её корпусе установлены 19 кнопок, причём некоторые можно настроить как горячие клавиши. Также здесь есть хороший датчик и подставка для мизинца. Оттолкнуть покупателей способны цена и вес.
  1. Лучшая мышь для небольших ладоней и ногтей - Glorious Model O-. Это очень маленькая и лёгкая мышка. Она позволит комфортно управлять игрой: захватывать её можно ногтями или пальцами. Однако у неё нет снайперской кнопки, а дизайн довольно специфичный.