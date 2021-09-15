Названы 10 лучших игровых компьютерных мышей 2021 года

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Названы 10 лучших игровых компьютерных мышей 2021 годаОни стали лидерами по определённым параметрам
Эксперты портала Tom's Hardware составили подборку игровых аксессуаров, которые точно стоит приобрести.
Перед тем как перейти к обзору, авторы материала Зак Стори и Шарон Хардинг дали несколько советов по выбору компьютерной мышки. По их словам, нужно определиться с несколькими параметрами модели: оптическая или лазерная; беспроводная или проводная; охват мышки ладонью, ногтями или кончиками пальцев; наличие DPI, CPI, IPS, ускорения.
Лучшими, по мнению специалистов, стали гаджеты:
- Лучшая игровая мышь - Razer Basilisk V3. Имеет 9 программируемых кнопок и 4 входа колеса прокрутки с различными режимами. Но неудобно, что колёсико мышки иногда начинает дребезжать или перемещаться влево и вправо. В качестве альтернативы авторы предлагают присмотреться к Razer DeathAdder V2: у неё нет такого количества настраиваемых кнопок и режимов.
- Самая дорогая мышь - Logitech G502 Lightspeed. За большую стоимость вы получаете стильную мышь с возможностью беспроводной зарядки и системой регулировки веса. Устройство подойдёт для всех игр.
- Лучшая беспроводная мышь - Razer DeathAdder V2 Pro. По форме напоминает проводную Razer DeathAdder V2. Из минусов - она не такая дешёвая и может показаться неудобной, если руки небольшие.
- Лучшая бюджетная мышь - Corsair Katar Pro XT. Она очень лёгкая (2,68 унции, или около 76 граммов), удобная, со стильным внешним видом. Но при этом она не самая лёгкая из представленных, а её беспроводной вариант обойдётся лишь немного дороже (Corsair Katar Pro Wireless).
- Лучшая игровая мышь для FPS - Glorious Model D-. Идеальна для прохождения шутеров от первого лица. Она лёгкая, без усилий скользит. Однако кнопки могут немного колебаться из стороны в стороны, а сама модель подходит только для игроков-левшей.
- Лучшая альтернатива Glorious Model D- - Cooler Master MM720. При тестировании мышь порадовала экспертов поддержкой безымянного пальца, необычным дизайном, отличной отзывчивостью кнопок, гибким и лёгким проводом. При этом шнур во время игры стал перекручиваться, что сделало её не очень комфортной. Также неудобными могут показаться пользователю боковые кнопки.
- Лучшая мышь для больших рук - Corsair Ironclaw RGB. Она очень удобна, оснащена качественным оптическим сенсором и несколькими дополнительными кнопками. Цена у мышки тоже довольно доступная. Но вес и необходимость её захвата только всей ладонью могут понравиться не всем.
- Лучшая универсальная беспроводная мышь - Razer Basilisk Ultimate. Отличается мощным полуинтеллектуальным датчиком Razer Focus + Optical. Также она способна долго работать без подзарядки и имеет функцию быстрой зарядки. Из недостатков - высокая цена и недостаточная чувствительность оптических кнопок.
- Лучшая мышь для MMO - Razer Naga Trinity. На её корпусе установлены 19 кнопок, причём некоторые можно настроить как горячие клавиши. Также здесь есть хороший датчик и подставка для мизинца. Оттолкнуть покупателей способны цена и вес.
- Лучшая мышь для небольших ладоней и ногтей - Glorious Model O-. Это очень маленькая и лёгкая мышка. Она позволит комфортно управлять игрой: захватывать её можно ногтями или пальцами. Однако у неё нет снайперской кнопки, а дизайн довольно специфичный.