Названы 10 лучших сочетаний моделей видеокарт + процессоров на конец 2025 года

Бюджетный Full HD

Intel Core i3-12100F и Radeon RX 6600. Даже спустя пару лет это всё ещё оптимальный выбор для недорогого компа. Эта связка даст вам оптимальный FPS на низких настройках графики в 1080р. Также вы можете вместо Intel взять Ryzen 5 5500, а вместо Radeon - Arc B570.

Средний 1080р

Ryzen 5 5600 и RTX 5050. Вариант для тех, кто часто играет, но не хочет тратить дополнительные деньги. При этом матплата у вас должна быть обязательно на В550.

Средний АМ5

Ryzen 5 7500F и RTX 5060. Эта сборка даст вам 60+ стабильных FPS, но на компромиссных настройках графики.

Высокий 1440р

Core i5-12600KF и RTX 5060 Ti на 16 ГБ. В целом это неплохой вариант по соотношению цены и производительности.