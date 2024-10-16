Названы 10 лучших SSD для ноутбука и настольного ПК в 2024 г.

На контроллере Maxio MAP1602 и быстрой памяти YMTC

Эти модели идеально подходят для игровых ноутов.

Orico O7000. Его можно выгодно заказать на AliExpress при наличии купона. Также у этой модели в комплекте радиатор, есть приличный ресурс по записи в 600 TBW. Скорость в профессиональных задачах, правда, средняя.

Apacer AS2280Q4U. Это лучший выбор для ноутбука, даже с PCIe Gen3. Учитывая скорость, это очень недорогой вариант. У него есть 3 года гарантии в РФ, радиатор в комплекте. Из минусов — средняя скорость в профессиональных задачах.

На контроллере Phison E27T и памяти Kioxia BiCS 6

Digma Meta P7. Это хороший выбор для игрового ноутбука. Кроме того, вам предоставляется 5 лет гарантии. Учитывая скорость, стоит всё недорого. Но важно понимать, что при видеомонтаже скорость у вас будет невысокой.

С собственным кэш-буфером, подходят для настольного компьютера, но не для лэптопа

На контроллере InnoGrit IG5236

ADATA XPG Gammix S70 Blade. Это флагманская модель, которая стоит очень дешёво. Она гораздо быстрее вариантов без кэш-буфера в профессиональных задачах, имеет 5 лет гарантии, высокий ресурс по записи в 740 TBW. При этом без радиатора нагревается она до 100 градусов, а с ним — до 85 градусов.

Teamgroup T-Force G70 PRO. Вместе с этим SSD вы получите 5 лет гарантии, хороший ресурс по записи в 740 TBW. Но для ноутбука это очень горячий вариант.