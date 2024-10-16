Названы 10 лучших SSD для ноутбука и настольного ПК в 2024 г.Среди них есть и очень популярные
На контроллере Maxio MAP1602 и быстрой памяти YMTC
Эти модели идеально подходят для игровых ноутов.
Orico O7000. Его можно выгодно заказать на AliExpress при наличии купона. Также у этой модели в комплекте радиатор, есть приличный ресурс по записи в 600 TBW. Скорость в профессиональных задачах, правда, средняя.
Apacer AS2280Q4U. Это лучший выбор для ноутбука, даже с PCIe Gen3. Учитывая скорость, это очень недорогой вариант. У него есть 3 года гарантии в РФ, радиатор в комплекте. Из минусов — средняя скорость в профессиональных задачах.
На контроллере Phison E27T и памяти Kioxia BiCS 6
Digma Meta P7. Это хороший выбор для игрового ноутбука. Кроме того, вам предоставляется 5 лет гарантии. Учитывая скорость, стоит всё недорого. Но важно понимать, что при видеомонтаже скорость у вас будет невысокой.
С собственным кэш-буфером, подходят для настольного компьютера, но не для лэптопа
На контроллере InnoGrit IG5236
ADATA XPG Gammix S70 Blade. Это флагманская модель, которая стоит очень дешёво. Она гораздо быстрее вариантов без кэш-буфера в профессиональных задачах, имеет 5 лет гарантии, высокий ресурс по записи в 740 TBW. При этом без радиатора нагревается она до 100 градусов, а с ним — до 85 градусов.
Teamgroup T-Force G70 PRO. Вместе с этим SSD вы получите 5 лет гарантии, хороший ресурс по записи в 740 TBW. Но для ноутбука это очень горячий вариант.
На контроллере Silicon Motion SM2264F
AData Legend 960 или 960 Max (с радиатором). У этой модели вообще нет явных недостатков. Из плюсов — это скорость, меньший нагрев по сравнению с конкурентами, 5-летняя гарантия, быстрая память Micron 176L, большой ресурс на запись в 780 TBW.
Флагманские SSD на Phison E18
Kingston KC3000. У него высокая производительность в профзадачах, есть отличный ресурс на запись в 800 TBW, 5 лет гарантии. Вместе с тем нагрев под нагрузкой у этого SSD до 100 градусов и больше, возможен троттлинг при перегреве.
Флагманские, самые быстрые и известные SSD
WD Black SN850X. Даёт высокую скорость во всех задачах, один из самых быстрых SSD на PCIe Gen4. При этом гарантия у него всего 3 года, под нагрузкой нагрев до 90 градусов и выше. Ещё его много подделывают.
Solidigm P44 Pro (Intel + Hynix). Обеспечивает тоже высокую скорость во всех задачах, имеет отличный ресурс на запись в 750 TBW, гарантию 5 лет, подходит для ноутбуков.
Samsung 990 Pro. Вы получите с ним высокую скорость во всех задачах. Однако гарантия здесь всего 1 год, греется этот SSD до 90 градусов и больше, а также у него много подделок.