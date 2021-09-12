Названы 12 лучших веб-камер 2021 года

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Названы 12 лучших веб-камер 2021 годаИ критерии выбора нужной модели
Мишель Эрхардт, автор портала Tom's Hardware, составила подборку веб-камер для самых разных задач.
Покупателю при выборе устройства для ведения видеотрансляций нужно ориентироваться на три пункта, отмечает Мишель Эрхардт. Во-первых, цель, то есть нужно будет вести профессиональные прямые трансляции или просто разговаривать по видеосвязи. От этого зависит стоимость девайса и качество съёмки. Во-вторых, наличие или отсутствие микрофона. В-третьих, встроенная подсветка (она будет дополнительным плюсом).
Итак, лучшие веб-камеры за 2021 год, по мнению специалиста издания Tom's Hardware:
- Старая, но хорошая - Logitech C920 / C920S. Модель позволяет получить качественное изображение. У неё также есть встроенный микрофон, защитная шторка для камеры (на C920S). Из минусов - блёклые цвета. Альтернатива данной веб-камере - Aukey 1080p Webcam (PC-LM1E). Только при съёмке цвета у неё получаются теплее, чем в реальности.
- Для среднего бюджета - Microsoft Modern Webcam. Она может снимать HDR-видео, записывать ролики при частоте 60 кадров в секунду. При этом картинка получается естественная с точки зрения цветопередачи. К минусам эксперт относит ненадёжную подставку.
- Лучшее качество изображения - Dell Ultrasharp. Она имеет множество дополнительных функций, может снимать с частотой 60 кадров в секунду. Однако нужно иметь в виду, что здесь нет микрофона, а также не самая безопасная подставка.
- Со встроенной подсветкой - Razer Kiyo. Эта камера позволит получить прекрасную картинку, также у неё есть кольцевая подсветка, встроенный микрофон. Но найти её сложно и стоит она дорого. В качестве замены можно рассмотреть модель Angetube Streaming 1080p Webcam. Но звук у неё с микрофона записывается слишком тихо. Также это не самый популярный производитель и этот девайс может быть нелегко отыскать на рынке.
- Лучшая веб-камера премиум-класса - Razer Kiyo Pro. Из недостатков специалист называет стоимость, необходимость настройки, сложность программного обеспечения.
- Лучшая широкоугольная веб-камера - Logitech C930e. Позволит охватить большое пространство при съёмке. Однако почти везде она уже продана и стоимость у неё дороже, чем у Logitech C920.
- Навороченная веб-камера премиум-класса - Logitech StreamCam. Будет особенно полезна стримерам. При этом стоит она чуть дешевле, чем более качественная модель Brio 4K.
- 4K при 30 кадрах в секунду или FHD при 60 кадрах в секунду - Logitech Brio 4K. Здесь вопросы возникли у Мишель Эрхардт только к качеству сборки и цене. Стоит модель дорого, а конструкция у неё не очень надёжная. Более дешёвый вариант с поддержкой HDR и записью видео с частотой 60 кадров в секунду - Anker PowerConf C300.
- Для качественной прямой трансляции - Elgato Facecam. Несмотря на высокую стоимость, эта веб-камера не способна снимать в HDR, 4К, весит она довольно много и её пластиковый корпус выглядит довольно дёшево.
- Дешёвая камера с возможностью снимать в 4К - Looca 4K Webcam with Cover and Tripod. Изображение с неё получается увеличенным и фокусируется она именно на лице говорящего, поэтому использовать её лучше только во время видеоконференций. Также это не самый известный бренд и найти в магазинах эту модель может быть тяжело.
- Для съёмки крупным планом - Ausdom AW635. Эта недорогая веб-камера, которая снимает видео в 1080p при 30 кадрах в секунду. Но у неё много недостатков: тихий и нечёткий звук с микрофона, увеличенное изображение при съёмке, плохая цветопередача, блики и искажения текстуры.
- Для съёмки в 1440p при ограниченном бюджете - Ausdom AW651. По словам автора, это отличная альтернатива предыдущей Ausdom AW635. Из минусов у неё лишь сложность программного обеспечения и высокая резкость изображения.