Названы 12 лучших веб-камер 2021 года

Покупателю при выборе устройства для ведения видеотрансляций нужно ориентироваться на три пункта, отмечает Мишель Эрхардт. Во-первых, цель, то есть нужно будет вести профессиональные прямые трансляции или просто разговаривать по видеосвязи. От этого зависит стоимость девайса и качество съёмки. Во-вторых, наличие или отсутствие микрофона. В-третьих, встроенная подсветка (она будет дополнительным плюсом).

Итак, лучшие веб-камеры за 2021 год, по мнению специалиста издания Tom's Hardware:

Старая, но хорошая - Logitech C920 / C920S. Модель позволяет получить качественное изображение. У неё также есть встроенный микрофон, защитная шторка для камеры (на C920S). Из минусов - блёклые цвета. Альтернатива данной веб-камере - Aukey 1080p Webcam (PC-LM1E). Только при съёмке цвета у неё получаются теплее, чем в реальности.

Для среднего бюджета - Microsoft Modern Webcam. Она может снимать HDR-видео, записывать ролики при частоте 60 кадров в секунду. При этом картинка получается естественная с точки зрения цветопередачи. К минусам эксперт относит ненадёжную подставку.

Лучшее качество изображения - Dell Ultrasharp. Она имеет множество дополнительных функций, может снимать с частотой 60 кадров в секунду. Однако нужно иметь в виду, что здесь нет микрофона, а также не самая безопасная подставка.

Со встроенной подсветкой - Razer Kiyo. Эта камера позволит получить прекрасную картинку, также у неё есть кольцевая подсветка, встроенный микрофон. Но найти её сложно и стоит она дорого. В качестве замены можно рассмотреть модель Angetube Streaming 1080p Webcam. Но звук у неё с микрофона записывается слишком тихо. Также это не самый популярный производитель и этот девайс может быть нелегко отыскать на рынке.

Лучшая веб-камера премиум-класса - Razer Kiyo Pro. Из недостатков специалист называет стоимость, необходимость настройки, сложность программного обеспечения.

Лучшая широкоугольная веб-камера - Logitech C930e. Позволит охватить большое пространство при съёмке. Однако почти везде она уже продана и стоимость у неё дороже, чем у Logitech C920.

Навороченная веб-камера премиум-класса - Logitech StreamCam. Будет особенно полезна стримерам. При этом стоит она чуть дешевле, чем более качественная модель Brio 4K.