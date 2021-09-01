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Названы 4 преимущества старой Windows 7 над Windows 10

В чём-то ранняя версия оказалась лучше поздней
Пользователь Overclockers перечислил сильные стороны операционной системы Windows 7.
Названы 4 преимущества старой Windows 7 над Windows 10

Автор объяснил, почему предпочитает 7-ю версию Windows - 10-й.

  1. Скорость работы. "Десятку", как отмечает автор, затормаживает множество фоновых процессов, утилиты типа GameBar. Также для офисных ПК 10-я версия не очень подходит, так как для её комфортной работы нужен мощный компьютер в целом.
  1. Нет ничего лишнего. В 10-й версии появился магазин приложений, отдельно здесь выделены "Параметры" и "Панель управления". По словам пользователя, это лишь наполняет систему ненужными элементами.
Названы 4 преимущества старой Windows 7 над Windows 10
  1. Дизайн. Особо выделяет блогер такие особенности, как скругленные углы, единый стиль оформления, прозрачность, скевоморфизм. В Windows 10 с дизайном стало хуже.
  1. Обновления. Их в "десятке" нельзя отключить - только отложить. В Windows 7 такого нет.

В целом автор отметил, что Windows 7 отличается большей стабильностью, нежели Windows 10.