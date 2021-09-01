Названы 4 преимущества старой Windows 7 над Windows 10

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Сегодня в 17:01
Названы 4 преимущества старой Windows 7 над Windows 10В чём-то ранняя версия оказалась лучше поздней
Пользователь Overclockers перечислил сильные стороны операционной системы Windows 7.
Автор объяснил, почему предпочитает 7-ю версию Windows - 10-й.
- Скорость работы. "Десятку", как отмечает автор, затормаживает множество фоновых процессов, утилиты типа GameBar. Также для офисных ПК 10-я версия не очень подходит, так как для её комфортной работы нужен мощный компьютер в целом.
- Нет ничего лишнего. В 10-й версии появился магазин приложений, отдельно здесь выделены "Параметры" и "Панель управления". По словам пользователя, это лишь наполняет систему ненужными элементами.
- Дизайн. Особо выделяет блогер такие особенности, как скругленные углы, единый стиль оформления, прозрачность, скевоморфизм. В Windows 10 с дизайном стало хуже.
- Обновления. Их в "десятке" нельзя отключить - только отложить. В Windows 7 такого нет.
В целом автор отметил, что Windows 7 отличается большей стабильностью, нежели Windows 10.