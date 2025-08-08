Названы 5 китайских роутеров с лучшей дальностью покрытия Wi-Fi

GL.iNet Flint 2 и GL.iNet GL-BE9300 (Flint 3). GL.iNet Flint 2 - роутер, имеющий площадь покрытия больше, чем Xiaomi. Но у него Wi-Fi 6, а не 7. Если вам нужен Wi-Fi 7, то берите GL.iNet GL-BE9300. У него есть практически все функции, которые сейчас нужны, включая VPN, но компания сейчас его всё ещё дорабатывает.

Xiaomi AX3000T. Дешёвый хороший роутер. У него есть огромное количество разных прошивок, доработок, и это всего за 30 долларов.

Xiaomi BE7000 или BE10000. Оба роутера обеспечивают большую площадь покрытия, работают стабильно, имеют Wi-Fi 7, 4К. Но они довольно дорогие.